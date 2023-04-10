صفحات مضيئة من نشاطات الكُرد الفيليين في اوربا

مؤيد عبد الستار/ بعد تشديد اضطهاد شعبنا الكُردي في العراق في عمليات الانفال سيئة الصيت، وضرب مدينة حلبجة بالقنابل الكيمياوية، وتهجير الكُرد الفيليين الى ايران بحجة التبعية لايران، التي بلغت ذروتها في نيسان 1980، وجدت العديد من الاسر الكُردية طريقها الى اوربا التماسا للحصول على وثائق شخصية، مثل الهوية - بطاقة الاحوال المدنية - او جواز السفر، والحصول على الاقامة في بلدان تمنح الجنسية بعد اعوام قليلة من الاقامة فيها مثل السويد وفنلندا والدانمرك والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا والمانيا ومعظم الدول الاوربية. فازداد قدوم المهاجرين الكُرد حتى اصبحوا ظاهرة تحتل مكانا متميزا في العديد من البلدان.

سارعت القوى الكُردية الواعية تشكيل الجمعيات والمنظمات التي تنظم فعالياتها ونشاطاتها الموجهة ضد النظام الصدامي، فقامت بتنظيم التظاهرات الاجتجاجية ورفع المطالب العادلة الى الجهات القانونية في الاتحاد الاوربي والامم المتحدة والصليب الاحمر وغير ذلك من منظمات حقوق الانسان.

وساهم نشطاء الكُرد الفيليين باصدار الصحف والمطبوعات التي تشرح قضيتهم لتضع بين ايدي القراء الحقائق التي عاشها الكُرد والمآسي التي تسبب بها النظام الصدامي ، فصدرت صحيفة نداء الكُرد بلندن بتاريخ 3 تشرين اول / اكتوبر 2000 ورأس تحريرها الاستاذ عبد الصمد أسد.

ومن بين النشاطات المتميزة المؤتمر الذي عقده الكُرد الفيليون في المانيا في مدينة هامبورغ يوم 13 ايلول 2002 تحت شعار : من أجل الحقوق المشروعة للكُرد الفيليين ، وانبثقت عن المؤتمر منظمة : المجلس العام للكُرد الفيليين. وشاركت في المؤتمر وفود من كردستان ومن خارج العراق ومن مختلف الاقطار الاوربية . استمر المؤتمر ثلاثة ايام متتالية وتقرر اصدار جريدة تعنى بشؤون الكُرد الفيليين ، وبالفعل صدر العدد صفر من جريدة صوت الكُرد - ده نكي كورد - برئاسة تحرير الدكتور مؤيد عبد الستار في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2002.

واستمر نشاط الكُرد الفيليون في الخارج وشاركوا بعد التغيير والاطاحة بالحكم الصدامي في مختلف الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية وناضلوا مع الاحزاب الوطنية الكُردية والعراقية من أجل إعادة الحقوق المسلوبة للكُرد بصورة عامة وللفيليين بصورة خاصة ، فتم عقد مؤتمر في مدينة ليل في فرنسا وآخر في ستوكهولم عام 2008 حضرته وفود كُردية وعراقية ، كما كانت السفارة العراقية في ستوكهولم من بين الحضور ممثلة بسفير العراق واركان السفارة والقنصلية وانبثقت عن المؤتمر منظمة البرلمان الكُردي الفيلي العراقي الذي مارس مهامه في جميع النشاطات السياسية للجالية العراقية في اوربا وعلى الاخص في السويد.

وبادر البعض من الكُرد الفيليين انشاء مواقع انترنت الكترونية تساهم في نشر المقالات والاخبار والمواضيع التي تعنى بقضايا الكُرد خاصة والعراق عامة مثل موقع صوت العراق من هولندا بادارة السيد انورمراد وموقع جلجامش من بريطانيا بادارة الدكتورة منيرة اوميد.

كما تشكلت منظمات وصدرت مطبوعات عديدة لا يسعنا تعدادها لعدم وجود ارشيف فيلي يعنى بالنشاطات والاعمال التي تخص شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الكُردي ولذلك نقترح تخصيص متحف ودائرة دراسات في أربيل للشؤون الكُردية الفيلية.

وفيما يلي روابط وصور توثق ما قدمنا اعلاه.

1- صورة جريدة نداء الكُرد

2- صورة جريدة صوت الكُرد

3- من وقائع مؤتمرالبرلمان الكُردي الفيلي العراقي في ستوكهولم :

https://www.youtube.com/watch?v=efG7k9IZuus