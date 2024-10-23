صدور مجموعة قصص كوردية فيلية قصيرة بعنوان: حامي النار "ئاگرپا"

شفق نيوز/ صدرت في العاصمة الإيرانية طهران مجموعة قصص كوردية باللهجة الكورانية الحديثة تحت عنوان "ئاگرپا" أي "حامي النار" لمجموعة من الكتاب الكورد عن دار "شالان" وبإشراف معهد "زاغروس" في محافظة إيلام الكوردية الفيلية.

وذكرت مواقع إيرانية في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المجموعة تتضمن حكايات قصيرة، وقصص "فلاش"، وقصص قصيرة، وما إلى ذلك لسبعة مؤلفين من معهد "زاغروس"، مبيناً أن المجموعة تضم 114 صفحة وبأسلوب خاص، وتعتبر رائدة في هذا الاتجاه في تاريخ الأدب الكوردي.

وأوضح التقرير أن "مژگان مظفري"، كاتبة كرمشانية بارعة تكتب باللهجة الكورانية الكوردية الجديدة، في أربع ومضات روائية تتحدى قهر نساء اليوم بكل الهموم والتشويق عبر حوارات مقطوعة.

ونسرين ميرزايي بقصة "تۆش هاتن" أي "الابتلاء" باللهجة الكوردية الكرمنشاهية تروي العزلة شبه الخفية والوحدة التي يعيشها المجتمع في الحياة اليومية المتدهورة، رغم وجود الأمل.

وأشار إلى أن الكاتب حسين جليليان في قصته "پیرەبەڕۆ" أي "شجرة البلوط العجوز" المكتوبة باللهجة الكلهورية، يتناول التناقض بين التقليد والحداثة وسقوط الخرافة في حوار الشخصيات.

بينما يسلط الكاتب سجاد حائري في قصته "شانو واران" أي "مسرح المطر" المكتوبة باللغة الكوردية الفيلية الإيلامية، الضوء على الحب والحياة في ظل الانهيار والخوف والاختناق في ألمانيا الشرقية.

وأضاف أن الكاتبة نشميل كرباسيان بقصتها "فوو لێ‌که" أي "أنفخ فيها" المكتوبة باللهجة الكوردية الموكريانية تروي ضغوط شباب اليوم البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً في صور مخططة بنكهة فكاهية، بينما كتبت كامليا كوشش قصتين هما "بن‌به‌ست به‌هار، و پەنجرەی ئارزوو" أي "مأزق الربيع، ونافذة الأمل" المكتوبتان باللهجة الجافية المطعمة بالهورامية فتحكي قصة التشرد والوحدة والارتباك التي تعيشها امرأة معاصرة، فضلاً عن الجهود المؤسفة التي تبذلها هذه الشريحة للتعافي.

وتابع التقرير أن الكاتبة الواعدة محنا عزيزي في قصتها "خوش آتي" أي "مرحباً بك" تتحدى بلبلة مفاهيم اليوم بثلاث قصص من النوع الخيالي والتراجيدي باللهجة الأردلانية من خلال شخصيتي "حذاء" و"إنسان" (فتاة).

ونوه التقرير إلى أن تصميم الغلاف للدكتور شهاب قنبري، وتحرير كامران رحيمي، وسجاد حائري، وأجزاء منه زينب بلده.

و"ئاگرپا" تعني "حامي النار" وهي خاصة باللغة الكوردية باللهجة الفيلية ولا توجد في أي قاموس. وتم الإعلان عن هذه المجموعة إلى جانب مجموعة قصص "تەقەێ ساێرەکان" أي "صخب الظلال" بحضور شخصيات ثقافية وسياسية بارزة، وسط حشد من المعجبين.

ترجمة وكالة شفق نيوز