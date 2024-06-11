سهيلة حيدر نيا.. باحثة تربط الأدب الكوردي والفارسي

شفق نيوز/ سهيلة حيدر نيا، باحثة في مجال اللغة والأدب، طالبة ماجستير في الترجمة الإنجليزية وتم قبولها مؤخرًا في برنامج الدكتوراه في اللغويات. تعمل على كتابة أطروحتها بعنوان "تاريخ الترجمة الذاتية للأعمال الكوردية إلى الفارسية واللغات الأخرى".

ورغم أصولها الفارسية، اختارت سهيلة موضوعاً جديداً لأطروحتها حول اللغة والأدب الكوردي، وهو موضوع قلما تناوله الباحثون في هذا المجال.

في مقابلة ترجمتها وكالة شفق نيوز، قالت سهيلة حيدر نيا: "أثناء معالجة المشكلات المختلفة للأعمال المترجمة والمترجمين، بما في ذلك قلة الجمهور ومحدوديته وعدم وجود مراكز دعم حكومية أو غير حكومية، فإن إحدى أهم العقبات التي تواجه هذا البحث هي الكمية والنوعية في اختيار المجتمع الإحصائي، الناتجة عن عدم المعرفة الكافية لدى العديد من الكتاب الكورد باللغة الفارسية واللغات الأخرى."

وأضافت: "إن ترجمة الشعر من أي لغة أصلية إلى لغات أخرى، خاصة من قبل المؤلفين أنفسهم، تتطلب قدرات خاصة، وهذا يظهر ليس فقط في المناطق الكوردية بل أيضًا في أجزاء أخرى من العالم وبين المتحدثين بلغات أخرى."

وأوضحت الباحثة الأدبية أن الترجمة الذاتية هي نوع من الترجمة يقوم فيها المؤلف أو الشاعر بترجمة أعماله إلى لغة غير اللغة الأصلية، والسبب الرئيسي لاختيار هذا الأسلوب هو إمكانية إيصال الرسالة بشكل كامل إلى الجمهور غير الناطق، مع التأكيد على أن النجاح في هذا النوع من الترجمة يتطلب إتقانًا كاملًا للغتي المصدر والهدف. وأشارت إلى أن هذا النوع من المهارة نادر.

وبخصوص مكانة ترجمة القصائد والأعمال الأدبية الكوردية في العالم، قالت السيدة حيدر نيا: "على الرغم من أن الأدب الكوردي المعاصر في القرن الماضي اكتسب شهرة عالمية بفضل هجرة الشعراء والكتاب الكورد، إلا أن هذا الأمر لم يحظَ بالاهتمام الكافي بين الكورد في إيران. ورغم تفاعل الشعراء الكورد الإيلاميين والكرمنشاهيين مع مراكز الشعر الفارسي، فإن الأدب المكتوب باللهجة الكوردية الجنوبية أقل كمًا من الأدب باللهجة السورانية."

وأضافت: "بناءً على النتائج الأولية، فإن ترجمة أشعار الشعراء الكورد الإيرانيين من قبل مترجمين آخرين ليست واسعة مثل ترجمة القصائد الكوردية من قبل الشعراء الكورد من البلدان الأخرى."

سهيلة حيدر نيا هي طالبة في جامعة آزاد وحدة العلوم البحثية في طهران، وتعمل حاليًا على كتابة رسالة الماجستير تحت عنوان "تاريخ الترجمة الذاتية للأعمال الكوردية إلى اللغة الفارسية في إيران المعاصرة" باللغة الإنجليزية، تحت إشراف الدكتورة أفسانه محمدي شاهروخ آبادي، الأستاذة في كلية اللغات الأجنبية.