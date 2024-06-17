جعفر محمد كریم الفيلي.. طبیب وسیاسي ومؤرخ

فؤاد روند/ للحركة الكوردية شخصيات وقيادات برزت منذ في اربعینیات القرن المنصرم، وعلی رأس القائمة الجنرال مصطفى البارزاني. كانوا یعملون ليل نهار من أجل قضیتهم القومية العادلة. كل واحد منهم كان یعمل في عدة مجالات ولا يهابون الموت، انهم ولد من أجل قضية أمة.

یجب أن نرفع قبعاتنا لهم اجلالا واعتزازا. ومنهم الطبیب والسیاسي المحنك جعفر محمد كریم الفیلي (1910 ـ 2000) الأخ الأكبر للمحامي حبیب محمد كریم سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال سنوات 1964 ـ 1975.

الدكتور جعفر محمد كریم من مؤسسین حزب رزگاری كورد عام 1945، انتخب في عام 1946 عضوا في المكتب السیاسي للحزب الدیمقراطي الكوردي. ومن الذين كان يزور المناطق المحرره‌ لثورة بارزان الثالثة عام 1945 وجمهوریة كوردستان الدیمقراطیة محملا بالادویة والمساعدات المادیة من تجار بغداد الكورد.

قبل أن يدخل حشود الكورد الجنوبيين الحدود الدولیة للعراق وهم راجعون بعد نكسة جمهورية كوردستان الدیمقراطیة وبعد معارك ضارية مع الجیش الایراني. كتب الدكتور وبكل جرأة مقالا في جريدة صوت الأهالي البغدادية بتاریخ 17/4/1947، یطالب الحكومة العراقية بحسب ما ذكر في المادة الاولی من منهاج كابینتها الوزاریة، بأنها تهتم بوحدة العراق وسعادة شعبها. ویذكر بأن سوء الإدارة فجرت ثورة بارزان الاولی وقمعها بالنار وبعد نفي 600 بارزاني رجع منهم 90 بارزانياً فقط، مات البقیة!. وانفجار ثورة بارزان الثانیة عام 1943 هی من أجل إحقاق الحق، حيث لم تكن بغداد ترید ایجاد الحل السلمي.

وانفجرت ثورة بارزان الثالثة عام 1945. وهنا یجب الوقوف علی هذه‌ المعلومة. (الثورة البارزانیة الثالثة) كما كتبها الدكتور جعفر الفیلي. شاهدا هذا المصطلح بكتابات اخری من كتاب وصحفیین عرب عراقیین كذلك في الستینيات من القرن المنصرم.

وبعد تأسیس لجنة آزادي في شهر كانون الثاني لعام 1945 ومن بعدها اندلاع المعارك خارج مناطق ثورة بارزان الثانیة، اي في العمادیة، عقرة، رواندز وخلیفان. ومحاولات في گرمیان والسلیمانیة. ودخول الثورة بقیادة سیاسیة كوردیة‌، كان اعضاؤها من بارزان، العمادیة، عقرة، السلیمانیة و خانقین. وبین الثورتین فترة وقف أطلاق النار. لذلك توصل الدكتور كملم بدراسات التاریخ بأن المطالبات السیاسیة والقومیة ووسعت جغرافیة الثورتین تغیرت. مع كون زعیمهما واحد وهو مصطفی البارزاني.

أن لم یكن الدكتور جعفر مؤرخا لما كان یستفاد من مصطلح كهذا. ثم سرده‌ لحوادث الثورات الثلاث، والتدخلات الاقلیمیة حول ضربها واتفاق تركیة ایران والعراق لقمعها. واستمرار الثورات ما لم تحل المشاكل التي سببت اندلاعها. وفي الاخر یضع الحلول: العفو العام، رجوع الكل الی محل سكناه‌، ومساعدتهم حتی یقدرون یأن یجدون لهم مصدر رزق. ورفع كل العوائق الموجودة. في آخر المطاف یعیر الحكومة ویكتب وكیف تقبلون بقتل مواطنیكم بید الجیش الایراني؟ والمستر بیغن رئیس وزراء بریطانیا العظمی یتدخل شخصیا عند استالین رئیس الاتحاد السوفیتي لسفر خمس نساء سوفیتیات تزوجن من خمس رجال بریطانیین، لأجل لم شمل خمس عائلات، و10000 عراقي من البارزانیین تحت وابل رصاص وقنابل الجیش الایراني، الجوع والبرد یداهمهم.

هذه‌ المقالة یجب دراستها من كل الجوانب. كتبت في اربعینیات القرن العشرين وفي أحلك الظروف وبعد أنتصار البریطانیین في الحرب العالمیة الثانیة وغطرستهم، وانسحاب الاتحاد السوفيتي من دعم القضية الكوردیة، ونكسة جمهوریة كوردستان الدیمقراطیة واعدام رئیس جمهوریتها القاضي محمد. لم یكن للأمل محل للإعراب، كان رجال یدافعون عن قضیتهم و منهم الدكتور جعفر محمد كریم، الشیخ لطیف الحفید، كاكه‌ زیاد الكویي، المحامي حمزة عبدالله وحسین حزني الموكریاني. عمالقة اسطوریین من جیل أسطوري. لم ينتهِ مسارهم ونراههم الیوم بشكل آخر، بعنواین جدیدة ونكهة جدیدة ولون آخر.