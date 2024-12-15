ايلام الفيلية.. عين على السياح العراقيين لاستثمار الفرصة الاقتصادية المفقودة

شفق نيوز/ لفت تقرير صحفي ايراني، الانظار الى ان السياح العراقيين يسافرون من حدود مهران إلى مناطق أخرى من ايران كل يوم لمشاهدة المعالم السياحية، بيد ان محافظة إيلام الفيلية لا تستفيد من هذه الفرصة الاقتصادية الفريدة.

وجاء في التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز: "على الرغم من صغر حجمها، تتمتع محافظة إيلام بمكانة خاصة من حيث الإمكانيات السياحية وتعتبر من أكثر المحافظات جاذبية كونها تتمتع بإمكانات عالية من حيث المعالم التاريخية والثقافية والسياحية وتستقبل عددا كبيرا من السياح في جميع أنحاء البلاد في جميع فصول السنة.

واوضح انه من ناحية أخرى فإن محافظة إيلام هي إحدى المحافظات المجاورة للعراق، ولها علاقات عديدة مع هذه الدولة المجاورة منذ الماضي وحتى الآن، ويتبادل الكثيرون من اهالي المنطقة على طرفي الحدود بين البلدين الزيارات والعيش فيهما ومعظمهم من المعروفين باسم الكورد الفيليين، وقد تسببت هذه الرحلات، بالإضافة إلى السياح المحليين، في جذب السياح الأجانب إلى محافظة إيلام ذات الإمكانات العالية.

واشار التقرير الى ان المسوحات والابحاث أظهرت أن أحد محاور التنمية الاقتصادية للمحافظة هو محور السياحة وجذب السياح الأجانب، لأنه من خلال استقطاب السياح المحليين والأجانب تتم ممارسة الأنشطة المرتبطة بالسياحة، مثل الفنادق والمطاعم والجولات السياحية والتسوق المحلي، وتزدهر مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.

واضاف التقرير انه على الرغم أنه في السنوات الماضية بذلت جهود كثيرة ومحمودة من قبل المسؤولين والعاملين لتحسين صناعة السياحة وجذب السياح إلى المحافظة، الأمر الذي ترك لحسن الحظ نتائج إيجابية ومفيدة، إلا أن صناعة السياحة لا تزال، وخاصة جذب السياح الأجانب. إلى محافظة إيلام يواجه تحديات خطيرة يجب أخذها بعين الاعتبار ، والسبب يعود الى عدم توفير البنية التحتية اللازمة، وقلة الرحلات الجوية الخارجية وضعف السياحة.

ميزة جذب السياح الأجانب إلى محافظة إيلام

ونقل التقرير عن الخبير السياحي مراد حسني قوله ان السياحة باعتبارها نشاطا متعدد التخصصات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الوطنية والإقليمية والعالمية خلقت لنفسها مكانة خاصة في العالم مع وتيرتها المتصاعدة، بحيث انها اصبحت في السنوات الأخيرة، باعتبارها صناعة خالية من التأثيرات السلبية، أحد المصادر الرئيسية لتوليد الدخل وفرص العمل في العالم، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأنشطة الاقتصادية والثقافية الأخرى.

وذكر حسني أن مقاطعة إيلام تتمتع أيضا بإمكانات كبيرة لجذب السياح، وكما هو معروف، ان محافظة إيلام تتمتع بمعالم تاريخية وسياحة متفردة أصبحت إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في البلاد في السنوات الأخيرة، ومن ناحية أخرى، تعد إيلام إحدى المحافظات المجاورة للعراق التي يمكنها استغلال هذه القدرة لجذب السياح الأجانب إليها.

وأشار حسني إلى أنه حتى الآن لم يتم أخذ أي إجراء مفيد للغاية لجذب السياح الأجانب إلى المحافظة، وقال: من أفضل مزايا السياحة هي إمكانية التوازن الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المناطق التي لديها القدرة على النمو يمكن اتخاذ تدابير مثل تحسين البنية التحتية السياحية وجذب المستثمرين وإدخال مناطق الجذب السياحي في المحافظة، خطوة إلى الأمام في اتجاه صناعة السياحة وجذب السياح الأجانب إلى المحافظة.

دور منفذ مهران الحدودي في صناعة السياحة

كما نقل التقرير عن مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة إيلام فرزاد شريفي، قوله: إن منفذ مهران الحدودي في محافظة إيلام، بالإضافة إلى إمكاناتها العالية، لديها أيضا قدرات جيدة لجذب السياح إلى المحافظة وتعزيز صناعة السياحة فيها.

واضاف شريفي أن قدوم أفواج وقوافل السياح العراقيين إلى المحافظة سيعزز السياحة الخارجية ويخلق فرص العمل ويزيد الدخل من النقد الأجنبي؛ وقد تم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الاتجاه ولدخول السياح إلى المحافظة.

وتابع شريفي انه: من ضمن الإجراءات المتخذة لجذب السياح العراقيين إلى المحافظة، يمكن إبرام مذكرة تفاهم مع العراق، بما أسهم في زيادة عدد السياح العراقيين بنسبة 52% منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى إنشاء 110 وحدة للسياحة البيئية.

وختم شريفي كلامه بالقول: بما أن جذب السياح هو موضوع شامل ومتعدد الاوجه، فإن تعاون المؤسسات ذات الصلة لإزالة العوائق يمكن أن يكون له تأثير كبير على ازدهار السياحة في المحافظة.

ضرورة إقامة معرض دائم لمنتجات الحرف اليدوية في إيلام في منفذ مهران الحدودي

وذكر التقرير ان محافظ إيلام أحمد الكرمي اكد في لقاء مع محافظ واسط بالعراق، "أن محافظة إيلام لديها إمكانيات كثيرة في مجالات النفط والغاز والحرف اليدوية والزراعة والجامعات وغيرها، وآمل أن نتمكن من ذلك إقامة معرض دائم لتوريد منتجات الحرف اليدوية من إيلام في منفذ مهران - زرباطية بشكل مشترك مما سيكون له فوائد كثيرة لكلا البلدين".

كما نقل التقرير عن ممثل الحكومة الايرانية في محافظة ايلام قوله: "تم عقد اتفاقيات جيدة في مجال زراعة الأشجار والموارد الطبيعية بين محافظتي ايلام وواسط في السنوات الماضية، ونحن مستعدون للتعاون في مجال توفير البذور والشتلات والخدمات المتخصصة لاستكمال هذا المشروع على غرار مشاريع الزيارة الأربعينية".

وانتهى التقرير الى ان محافظة إيلام المعروفة بطبيعتها النقية والبكر، فضلا عن احتوائها على 1500 معلم تاريخي وقديم، تعد جوهرة السياحة في ايران وتعتبر من المحافظات الرائدة في البلاد، والتي يمكن أن تكون معالمها السياحية المذهلة سببا في عدد كبير من الزوار من السياح الأجانب، ومن هنا فإن تطوير صناعة السياحة وجذب السياحة أمر ضروري ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.

ترجمة: وكالة شفق نيوز