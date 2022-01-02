الكوت واشتقاقاتها: الكوتي، الكرتي، الكردي

مؤيد عبد الستار/ مدينة الكوت إحدى أجمل مدن وسط العراق الواقعة على نهر دجلة الذي يلتف مطوقا المدينة التي كانت تتعرض للفيضان في العهود الغابرة حتى شيد البريطانيون سدة الكوت الشهيرة على نهر دجلة أواسط القرن العشرين، فازدهرت المدينة بعيدا عن الدمار الذي كان يجلبه الفيضان .

كانت مدينة الكوت على علاقة وطيدة تاريخيا مع عيلام وطرق مواصلاتها البرية - طريق القوافل - الذي يمر بمدينتي بدرة وزرباطية ،وهما مدينتان كرديتان أغلبية سكانهما من القبائل الكردية الجنوبية ( الفيلية ).

تعود تسمية الكوت الى الشعب الكوتي الذي كان يدعى كوتو ويدعى ايضا كاردو وكذلك جوتو ويذهب مؤلف كتاب الاكراد ،أحمد تاج الدين ، طبعة القاهرة ، 2001 في صفحة 16 الى أن ( الجوتو هم أصل أكراد الشمال والجنوب على حد سواء ، فعلماء الحضارات أثبتوا أن المدنية التي قامت في منطقة كرماشان وهمدان هي من نوع نفس المدنية التي خلفها الجوتو في الشمال في كاردوكيا وميدية وفي آشورية لأن قبيلة الكلهر الحالية تعتقد - وتؤيدها الاثار التي تم العثور عليها في تلك المناطق - انها من نسل ( جودرز ) وهذه الكلمة معناها زعيم الجوتو ، كما ان الجوران - قبيلة كردية جنوبية - يؤكدون أنهم من ذرية جودرز بن كيو الذي كان له ابن يسمى ( رحام ) .. وهو المعروف عند العرب بنبوخذ نصر الذي تولى العرش فيما بعد وسمي خلفاؤه من سلالته من الملوك بالجوران وقد وجدت له نقوش على أحجار قصر شيرين - مدينة في عيلام مقابل مدينة خانقين -.

حكم الكوتيون بلاد سومر عدة قرون وان الجيش الكوتي الذي هزم نارام سين - سيطر على سومر واكد ولجش حتى القرن الخامس عشر ق .م . وتذهب المستشرقة الليدي دراور في كتابها الرابطة اللغوية للاسماء الكردية ان كاردا ، كارادا ، كاردايه ، كاردوهي ، كورتوفي ، كوردايا ، كاردو .. الخ هي اسماء مختلفة لامة واحدة هي الامة الكردية القديمة . ينظر الاكراد ، تاج الدين.

ثبت باسماء بعض الشعوب الكردية :

1 - اللولو : اقوام كردية تنتشر في عيلام وتمتد حتى السليمانية وهم على جانب كبير من التقدم والمدنية ، ويعدون اجداد اللور الحاليين.

2 - الكوتيون : كانوا يحكمون بلاد سومر واكد واقاموا دولة دامت لعدة قرون ، وهم الفرع الاهم الذي ينتسب اليه الكرد .

3 - الكاس أو الكاشيون : وهم من سكان كرماشان ، استولوا على بابل وشكلوا دولة قوية دامت 6 قرون ثم انسحبوا الى لورستان الحالية ، واندمج تاريخهم بتاريخ اللور .

4 - السوباري : انتشروا في وادي الرافدين وسوريا وبلاد الاناضول ودخلوا في حروب مع الدولة الاشورية في القرن الحادي عشر قبل الميلاد . ظهر بعدهم الكاردوخي ثم الكرد وهم الذين توحدوا مع الميديين حوالي 550 قبل الميلاد.

5- الماد او الميديين أهم القبائل الكردية التي اسست دولة ميديا عام 701 قبل الميلاد وامتد سلطانها من همدان الى بحر الخزر شمالا ، حتى سقوطها على يد كورش الكبير . نفس المصدر .ص22.

ظل اسم الكوت يطلق على مدن اخرى مثل كوت العمارة ويذهب البعض الى ان اسم دولة الكويت هو تصغير للكوت. وتبقى هذه التفسيرات غير وافية لمعرفة أصل التسمية لكنها تلقي ضوءً على الغموض الذي رافق إسم المدينة .

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* ملاحظة : ورد في موسوعة ويكيبيديا

الكوت كلمة تستخدم في بلدان شرق الجزيرة العربية والعراق وتعنى القلعة أو الحصن، قيل أن اصلها برتغالي أو هندي وهي في اللغتين تعني القلعة، أو هي عربية من كلمة قوت..