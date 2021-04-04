"الفيليون وصبر أيوب"

رغم مرور ١٨ عاماً على تغيير النظام في العراق وانطلاق العملية السياسية من اجل ايجاد تغيير جذري في بنية وقوانين الدولة العراقية وإرساء دعائم نظام ينصف المظلومين والمضطهدين، إلا أن قضية الكورد الفيليين وانصافهم بشكل عادل ما تزال تراوح مكانها.

نحن الكورد الفيليين الذين ساهمنا ببناء الدولة العراقية قبل قرن ودعمنا كل خطوة وطنية لبناء دولة عصرية متحضرة تعرضنا لشتى أنواع الاضطهاد على يد النظم التي توالت على حكم العراق.

وبعد سقوط الصنم لم نبخل بأي جهد من أجل دعم النظام الجديد وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا واجهنا حالة جديدة من التهميش، والإقصاء التي مورست بحقنا من قبل أشقائنا في القومية والمذهب.

ورغم كل ذلك لم نلجأ قط بل لم نفكر باتخاذ السبل الغير قانونية والعنف كوسيلة لانتزاع حقوقنا حرصا منا على السلم الأهلي وسلامة الوطن واحترام القانون.

لذلك لجئنا للقضاء لاسترجاع حقوقنا المسلوبة والمغموطة وصبرنا صبر أيوب للخلاص من الحالة المزرية التي نعانيها.

وفي هذه الأيام التي نستذكر جريمة التهجير القسري وتغييب أكثر من ٢٠ الف نفس بريئة ماتزال أعيننا ترنوا نحو الدولة والقانون لانصافنا وضمان مستقبل أطفالنا، إلا أننا نشعر بحالة من اليأس والإحباط من قادم الأيام بسبب عدم جدية الحكومة من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العليا الذي عد جريمة التهجير والتغييب عملية إبادة جماعية التي تترتب عليها حقوقنا القانونية، ومايزال القرار القضائي راكدا على رفوف الدولة العراقية بانتظار إحقاق الحق وتعويضنا ماديا ومعنويا.

لذلك في الوقت الذي ما زلنا نعاني من آلام الجروح نطالب مرة أخرى الحكومة العراقية القيام بواجبها الوطني والأخلاقي لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الخاصة بشريحة الكورد الفيليين وعلى العكس من ذلك سنلجأ للسبل القانونية وتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية وربما المحاكم الدولية لاسترجاع حقوقنا كمواطنين عراقيين قدمنا للوطن الدماء والتضحيات واليوم جاء دور الحكومة والدولة العراقية للقيام بواجبها لإعادة الحقوق إلينا.

المجد والخلود لشهداء العراق وبالأخص شهدائنا المغيبين الذين ماتزال عوائلهم تنتظر رفاتهم.

تحية للعوائل الكوردية الفيلية الذين مايزالون في المهجر بسبب عدم انصافهم من قبل النظام الجديد