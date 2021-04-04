"الفيليون وصبر أيوب"

رغم مرور ١٨ عاماً على تغيير النظام في العراق وانطلاق العملية السياسية من اجل ايجاد تغيير جذري في بنية وقوانين الدولة العراقية وإرساء دعائم نظام ينصف المظلومين والمضطهدين، إلا أن قضية الكورد الفيليين وانصافهم بشكل عادل ما تزال تراوح مكانها.
نحن الكورد الفيليين الذين ساهمنا ببناء الدولة العراقية قبل قرن ودعمنا كل خطوة وطنية لبناء دولة عصرية متحضرة تعرضنا لشتى أنواع الاضطهاد على يد النظم التي توالت على حكم العراق.
وبعد سقوط الصنم لم نبخل بأي جهد من أجل دعم النظام الجديد وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إلا أننا واجهنا حالة جديدة من التهميش، والإقصاء التي مورست بحقنا من قبل أشقائنا في القومية والمذهب.
ورغم كل ذلك لم نلجأ قط بل لم نفكر باتخاذ السبل الغير قانونية والعنف كوسيلة لانتزاع حقوقنا حرصا منا على السلم الأهلي وسلامة الوطن واحترام القانون.
لذلك لجئنا للقضاء لاسترجاع حقوقنا المسلوبة والمغموطة وصبرنا صبر أيوب للخلاص من الحالة المزرية التي نعانيها.
وفي هذه الأيام التي نستذكر جريمة التهجير القسري وتغييب أكثر من ٢٠ الف نفس بريئة ماتزال أعيننا ترنوا نحو الدولة والقانون لانصافنا وضمان مستقبل أطفالنا، إلا أننا نشعر بحالة من اليأس والإحباط من قادم الأيام بسبب عدم جدية الحكومة من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية العليا الذي عد جريمة التهجير والتغييب عملية إبادة جماعية التي تترتب عليها حقوقنا القانونية، ومايزال القرار القضائي راكدا على رفوف الدولة العراقية بانتظار إحقاق الحق وتعويضنا ماديا ومعنويا.
لذلك في الوقت الذي ما زلنا نعاني من آلام الجروح نطالب مرة أخرى الحكومة العراقية القيام بواجبها الوطني والأخلاقي لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الخاصة بشريحة الكورد الفيليين وعلى العكس من ذلك سنلجأ للسبل القانونية وتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية وربما المحاكم الدولية لاسترجاع حقوقنا كمواطنين عراقيين قدمنا للوطن الدماء والتضحيات واليوم جاء دور الحكومة والدولة العراقية للقيام بواجبها لإعادة الحقوق إلينا.
المجد والخلود لشهداء العراق وبالأخص شهدائنا المغيبين الذين ماتزال عوائلهم تنتظر رفاتهم.
تحية للعوائل الكوردية الفيلية الذين مايزالون في المهجر بسبب عدم انصافهم من قبل النظام الجديد
الهيئة التنسيقية العليا للكور