الفنانة الكوردية ماريا يونسي: لغة الفن أفضل طريقة لتعزيز الثقافة والقيم الإنسانية الخالصة

شفق نيوز/ ماريا يونسي، كوردية فيلية من مدينة دهلران، ولجت عالم التمثيل في عام 2001، على الرغم من صغر سنها، متعكزة بشغفها لهذا الفن.

تقول يونسي، خلال مقابلة مع وكالة شفق نيوز، في 2004، سنحت لي دور البطولة كممثل بديل في مهرجان محافظة ايلام في عرض بعنوان (تسرع الحب) الذي حصلت فيه على أول جائزة تمثيل.

شفق نيوز: في محافظة إيلام، وعاصمتها ليس لديها قاعة سينما بالمواصفات القياسية وكذلك دهلران، مسقط رأسك، كيف تدبرت أمر الدخول في عالم المسرح؟

ماريا يونسي: نعم، مسقط رأسي ليس به سينما ولا قاعة مناسبة للتمرين، لكن قاعة "الارشاد الاسلامي" القديمة كانت المكان الوحيد الذي يمكن أن نسترخي فيه في تلك الحرارة فوق 50 درجة في الصيف، وهذا لم يكن سوى تعبيراً عن حبي لهذا الفن.

شفق نيوز: لماذا كل هذا الإقبال على الفن وعلى الخصوص المسرح والسينما وأنت امرأة؟

ماريا يونسي: الفن ليس خاصًا بالرجال أو النساء، والجنس لا يعني أي شيء في هذا الفن، وبالطبع هناك مشاكل في طريقي.

شفق نيوز: هل كان قدومك الى طهران من أجل المسرح فقط؟

ماريا يونسي: نعم، كان هدفي هو الدراسة في هذا المجال لأن محافظتي لم يكن يتوفر فيها شروط التعليم الجامعي الخاص في هذا المجال، لذلك اضطررت إلى الهجرة.

شفق نيوز: من هم الأساتذة الذين درست عندهم؟

ماريا يونسي: في الكلية، أساتذة جيدون جداً مثل الأستاذ مجيد قناد، والأستاذ مجيد كريمي، والأستاذ رشين إمامي، و…

شفق نيوز: كيف تقيمين حالة السينما والمسرح في محافظة ايلام؟

ماريا يونسي: الحمد لله أصدقائي جعلوني فخورين في هذا المجال، ولكن آمل أن تنظر السلطات في بعض وسائل الراحة للممثلين في مدينتي لتشجيعنا وعدم ثنينا عن اختيار هذه المهنة.

شفق نيوز: ماذا عن وضع المسرحيين الايلاميين في طهران؟ وماهي مكانهم؟

من الصعب جداً العمل في طهران، وفي الواقع، عليك أن تضع كل ما كنت عليه جانبا وتبدأ من الصفر، إنه أمر صعب، ولكن لحسن الحظ، اسم إيلام يضيء كل عام في العديد من المهرجانات التي تقام في إيران.

شفق نيوز: هل ستمتلك إيلام يومًا ما مسرحا وسينما كوردية باللغة الكوردية؟

ماريا يونسي: بالطبع، وأنا متفائلة، لأنه إذا ساعدتنا الجهات المسؤولة، سيكون الأمر لطيفاً.

شفق نيوز: (الكورد الفيليون) ما الذي يذكرك به هذا الاسم؟

ماريا يونسي: لا أعرف لماذا، ولكن أتذكر مدينة (بهله)، في إيلام.

ماريا يونسي:

- السيرة الذاتية الفنية:

2006 مهرجان المقاومة، المركز الثاني في التمثيل

2006 مهرجان القمر الإقليمي، المركز الثاني في التمثيل

مهرجان المسرح الإقليمي 2010، المركز الثالث في التمثيل

عرض "قف على خط الاستواء من الحرب 2012"، تقدير تمثيل الإناث

مسرحية خودابس (كفى يا رب) 2007 المهرجان الوطني للمسرح، جائزة التمثيل النسائية الثانية في إيران من قبل عزة الله انتظامي

مهرجان المسرح الإقليمي 2004، المركز الثاني في التمثيل

تقدير الدكتور عادل آذر النائب في البرلمان في عام 2005، مهرجان المسرح الکوردی 2016 في محافظة کوردستان في سقز

مهرجان "فجر الغرب" للكتابة المسرحية في محافظة طهران والمركز الثاني في الإخراج النسائي، جائزة وتقدير في مايو 2013

"طبلك فارغ" مسرحية للأطفال لمدة عام في قاعة أوسفيه في طهران

الافلام:

الفيلم السينمائي قبلة على الارض من إخراج أحمد كاوري في عام 2004

فيلم وثائقي "قصة من السماء" للقناة الثانية من إخراج سيد موسى حسيني 2005

مسلسل (طوبى) لشبكة ايلام الإقليمية 2008

مسلسل (هاناي= نجدة) لشبكة ايلام الإقليمية في عام 2008

الفيلم السينمائي (هاوار= الصرخة) 2008

المشاركة في المسلسل الکوردي "هەرکه_ئەڕا خوى = كل على هواه) ، 2012

"نافذة إلى الله" مسلسل 2010

فيلم قصير بعنوان "العريف" 2016

فيلم قصير بعنوان "ليلة صمت" 2016