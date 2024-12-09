الشاعر الفيلي جليل صفر بيكي.. حنجرة طائر غريد

شفق نيوز/ ولد الشاعر جليل صفر بيكي عام 1973م في مدينة ايلام الفيلية، مارس بالاضافة الى النقد الادبي والصحافة وتأليف عدد من النتاجات، والترجمة وادارة وتنظيم الندوات والمؤتمرات في المجالس الادبية، هو عضو فعال في مجلس "هانا" الكوردي في ادارة المجال الفني الذي يديره الشاعر والصحفي والكاتب الايلامي محمد علي قاسمي.

في الحقيقة ان جليل صفر بيكي يعد من الطبقة الثانية من شعراء ايلام، ولكن بقيامه بطبع قرابة 20 نتاجا استطاع ان يبرز كواحد من انشط الشعراء والمترجمين الكورد الفيليين المعاصرين في جنوب كوردستان، وعلى الرغم من ان معظم نتاجاته الشعرية كتبت باللغة الفارسية الا انه نشر العديد من الرباعيات والغزليات التي نتأمل ان تغني المكتبة الكوردية وذلك لمقدرته وابداعه في هذا المجال.

شرع جليل صفر بيكي منذ عام 2008 بترجمة الرباعيات الكوردية للشاعر البارز "فرهاد شاهمراديان" تحت عنوان "تو کنار آتشی من برف پارو میکنم و جیبم پر از ردپاست= أنت بجانب النار وأنا أجرف الثلج وجيبي مليء بآثار الأقدام"، وكذلك كتاب "بوذا الكوردي" الذي الفه الشاعر السريالي البارز حسين شكربكي، وكتاب "صورة للذكرى ام للموت" من تأليف سامان بختياري، حيث استقبل المتلقون هذه الكتب بترحاب جيد.

تضم نتاجاته الاعمال الاتية:

1- بۆ باڵه‌نده‌ نه‌بم؟=لم لا اكون طيرا؟ 2- لاسایی بۆ مه‌رگ= تقليد الموت 3- کۆمه‌ڵه‌چوارخشتی"و"مجموعة رباعيات مترجمة 4-هیچ= لاشيء 5- ئنجیل به‌ ره‌وایه‌تی جه‌لیل= الانجيل برواية جليل 6- واران= المطر 7- عاشقانه‌کانی هه‌نگی کرێکار= رومانسيات النحلة العاملة 8-گاسنووقێک له‌ شانی مێرۆڵه=صندوق ضخم على ظهر نملة‌ 9-سه‌مفوونی به‌ڕوو=سمفونيا البلوط 10- ئه‌ونویساری= هو كتبه 11- وشتره‌کان له‌ فینقیه‌ شووشه‌ ده‌هێنن= الابل تأتي بالزجاج من فينيقيا 12- ورده‌ ورده‌ وشه‌ ده‌بم= رويدا رويدا اتحول الى كلمة 13.ئوپرای کاوڕ= اوبرا الحَمَل 14. نتەکانی تەنیائی= الحان الوحدة 15. ناتەنیائی= اللاوحدة 16. شێر و خور=الاسد والشمس 17. بڕواکان= العقائد 18. پێاسە لە پێوار=تجوال السابلة 19. موولەقی شێعر =سمو الشعر(قصص في حب ال بيت النبي) و...

كان جليل صفربيكي في البداية مهتمًا جدًا بالرباعيات، وبعد نشر العديد من الأعمال في هذا المجال، تمكن من إجراء تغييرات على هذا الشكل الكلاسيكي بطريقة مبتكرة وحديثة. ثم بدأ بشجاعة في تأليف شعر جديد ومتقدم، بطريقة أوصلت الشعر الإيلامي إلى مستوى عالٍ من حيث الشكل والمضمون وعرفه في البلاد كلها.

ان لغة شعر الشاعر بسيطة جدا وأصلية ومليئة بالموضوعات الجديدة، فقد توصل إلى طريقته الخاصة من خلال مزج الأفكار مع الطبيعة والمشكلات الاجتماعية والصور النشطة والمعاصرة. وهنا، على سبيل المثال، قمنا بترجمة 12 قصيدة من كتاب "رومانسيات النحلة العاملة":

"1"

عندما اراك

يغرد الطائر في حنجرتي

ويصهل حصان في رأسي

وكذا

مطر

مطر

"2"

هذه عصاي

اتوكأ عليها

اساقط اوراق الاشجار بها لاغنامي

لم تعد لدي معجزة

انا راع ساذج

حتى اغنامي لم تعد تثق بي

"3"

جاء من "سفيل"

مصطحبا جيتاره

رقص مع شباب الكورد

في جيبه غصن زيتون

لخطبة الشعر الكوردي

"لورکا"

"4"

التحليق

ممتع جدا

عندما تكون نحلة عاملة

عندما لا تستطيع

ان تكون حبيبا للنحلة الملكة

"5"

يالها من شجاعة

ان يمارسوا الحب

على اسلاك خطوط الكهرباء:

العصافير

"6"

لا تجعدها

في هذه القصيدة

عصفور يحتضن بيضاته

"7"

بيضة

تسقط

من

العش

و

تنكسر

"الحياة"

ويزقزق فرخ عصفور

"8"

باصبعه

يريني القمر ويقول:

هذه نجمتي

من ثقب ردائها الرث

يظهر شعر ابطها

"9"

منذ مئات السنين

يبحث..

السباحون

في شوارع ايلام

صيادو السمك

مخابئ

قراصنة البحر

جبال

بدلا من حوريات البحر

قصفوا عمر اشجار البلوط

"10"

اتمرغل على هذا الجنب او ذاك

احلم بالصخور والسفوح

تضيع سلحفاة في ذهني

"11"

توهجات الشمس

وهمسات العنب

التي تعبر سياج المنزل

فرمان الجارة تكاثرت

"12"

طق طق

طق طق

طق طق

في قد الشجرة

كتب اسم الحبيبة

(شجرة سمنك)

اعداد: كامران رحيمي

ترجمة: شفق نيوز