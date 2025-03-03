"التاريخ هو ما يحدث اليوم".. مراد مرادي وتحديات المؤرخ بملف الكورد الفيليين

شفق نيوز/ تُعد الكتابة التاريخية إحدى أهم الوسائل لصياغة هوية الأمم والشعوب، فهي تعكس ماضيها وتربطه بحاضرها ومستقبلها، وفي سياق محافظة إيلام والكورد الفيليين العراقيين، يبرز اسم الكاتب والباحث الدكتور "مراد مرادي مقدم" بوصفه أحد المشتغلين بقضايا التاريخ وهويّة الكورد الفيليين، متبنّياً منهجاً علمياً يهدف إلى تقديم البيانات التاريخية وتحليلها وتفسيرها، ليبيّن بأن التاريخ ليس مجرد أحداث قديمة منقطعة عن الواقع، بل هو ما يحدث اليوم بمشاركة كل فرد من أفراد الأمة.

في هذا الحوار الذي أجرته معه وكالة شفق نيوز، يؤكد الدكتور مرادي مقدم أنّ وعي الأمم بماضيها هو بوصلتها في الحاضر والمستقبل، وأنّ لكلّ فرد دوراً فاعلاً في تشكيل هذا الوعي وصنع التاريخ.

دور المؤرّخ في بناء الوعي الجماعي

يُشدّد الدكتور مرادي مقدم على أنّ واجب المؤرخ ليس مجرّد إعادة سرد الوقائع، بل تحليلها وتفسيرها ونقدها، ثم تقديمها بصورة تسمح للأمة باستخلاص العبر. وبهذا المعنى، لا يقف التاريخ عند حدود الماضي، بل يمتدُّ إلى الحاضر من خلال الأدوار التي يؤديها الأفراد والجماعات في صياغة مستقبلهم، فيتبدّى التاريخ كما لو كان "ما يحدث الآن".

وعليه، فإنّ كلّ فرد من أفراد الأمة يمتلك دوراً فاعلاً في تشكيل تاريخ اليوم والغد، ولا ينبغي التعويل على قوى خفيّة أو يدٍ غيبية لتغيير المصير. بل إنّ المستقبل هو ثمرة أفعال الحاضر.

كما يتناول الدكتور مرادي مقدم في معظم أعماله العلمية – مقالات وكتباً – مسائل إشكالية تتعلق بتاريخ محافظة إيلام والكورد الفيليين العراقيين، كاشفاً أهمّ المحطات السياسية والاجتماعية والثقافية التي شكّلت هذه الشريحة المهمة في العراق وإيران.

ويصرّح بأنّ هدفه الأساسي هو "تقديم البيانات التاريخية في الزمان والمكان"، بما يُسهم في تعزيز معرفة القراء والباحثين، ويمهِد لإدراك تاريخي أوسع.

كما يرى الدكتور مرادي مقدم أنّ للتاريخ معاني متعدّدة، إذ لا ينبغي النظر إليه بوصفه "قلادة بيولوجية في عنق الجغرافيا"، بل يجب التعامل معه بوصفه نشاطاً فكرياً يُنمّي الوعي التاريخي، ويمكّن الأمة من قراءة حاضرها واستشراف مستقبلها بأقلّ قدرٍ من الأخطاء.

ويوضح أن وظيفة المؤرخ تتلخّص في بلورة "عقل تاريخي واعٍ بذاته" و"إيمانٍ جماعي بالذات"، يتأسس على ربط البيانات الزمانية والمكانية المتناثرة، وتحليلها وتفسيرها، ليصل الشعب إلى معرفة دقيقةٍ بهويته.

ويشير إلى أنّ التاريخ حين يُكتب بناءً على بياناتٍ حقيقية ورؤيةٍ علمية صارمة، فإنه يوفّر قاعدةً صلبةً لـ"الوعي الجماعي" الذي يضمن توحيد الأهداف المشتركة وتمهيد الطريق لتحقيقها. وبذلك تزداد ثقة الأمة بذاتها، ويمنحها التاريخ القدرة على الأمل والتفاؤل.

التحدّيات البحثية والمأزق الجغرافي

يشير الدكتور مرادي مقدم إلى صعوبات حقيقية تواجهه بوصفه مؤرخاً محلياً في مدينة دهلران، أبرزها، البُعد الجغرافي عن العاصمة طهران، حيث تتوافر المكتبات ومراكز التوثيق الكبرى، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة للسفر والاستفادة من دور الأرشيف والمصادر المختلفة، وقلة الدعم المالي في طباعة الأعمال البحثية التاريخية، وندرة الناشرين الذين يهتمون بمسائل التاريخ المحلي والإقليمي.

ويؤكّد أنّ هذه التحدّيات لم تحُل دون استمراره في إنجاز أعماله البحثية؛ إذ لجأ إلى التاريخ الشفهي لجمع شهادات الناس وتوثيق الأحداث، خصوصاً تلك المتعلقة بتجربة مدينة دهلران إبّان الحرب.

من القضايا التي يشير إليها الدكتور مرادي مقدم هي الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق، مؤكداً أنّ الجهود المبذولة حتّى الآن لا تكفي لتوثيقها واستجلاء جوانبها المختلفة.

ويحثّ الباحثين والمهتمين من الكورد الفيليين وغيرهم على أن يشمّروا عن سواعدهم لسدّ هذه الفجوة، فالذاكرة التاريخية والقضية الإنسانية تحتّمان تسجيل كلّ الأبعاد الثقافية والتاريخية والاجتماعية والإبادة الجماعية التي لحقت بهذه الشريحة.

ويضيف أنّ الاهتمام بالهوية كان الدافع الأوّل لدراسته للتاريخ السياسي والاجتماعي للكورد الفيليين في بشتكو في مرحلة الماجستير، ثم استكماله في مرحلة الدكتوراه ضمن التاريخ السياسي والاجتماعي للكورد الفيليين في العراق، متناولاً أبعاد الإبادة الجماعية بالتفصيل.

المؤلفات والبحوث المنشورة

منذ عام 2013، كرّس الدكتور مرادي مقدم جهوده لدراسة تاريخ محافظة إيلام والكورد الفيليين العراقيين، فصدرت له العديد من الكتب والأبحاث، من أبرزها:

الكتب المنشورة

التاريخ السياسي والاجتماعي للكورد الفيليين في عهد ولاة بشتكوه

دهلران في مرآة ثماني سنوات من الحرب

بعض المقالات العلمية

- تاريخ بشتكوه السياسي والاجتماعي في عهد الولاة الفيليين

- الخلاف بين إيران والعثمانيين على مدينة باغسايي

- تأثير الثورة الإسلامية الإيرانية على الكورد الفيليين الشيعة العراقيين

- الصفحة الكوردية: الحركة السكانية والقضية الأمنية

- الحزب الوطني: قبائل وعشائر بشتكوه الكورد

- وثيقة عن عشيرة باپیروند الكوردية

- دور ولاة إيلام في حفظ الأمن والدفاع عن حدود إيران

- قصة قبر المهدي بالله في مدينة إيلام

- دور أهل إيلام في انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية

- الجغرافية التاريخية للكورد

- دور محافظي لورستان وإيلام في الدفاع عن الحدود وحفظ الأمن في إيران

- تقصي العوامل المؤثرة في شكوك الوضع المواطني للكورد الفيليين العراقيين خلال المائة عام الماضية

- دور الضريبة في التطورات السياسية والاجتماعية في بشتكوه في العهد القاجاري

- الهجرة من بشتكوه إلى العراق خلال الفترتين القاجارية والبهلوية

- العمارة في بشتكوه إيلام

- الفيليون في موسوعة جهان الإسلام

- تأثير الثقافة واللغة الفارسية على الكورد العراقيين

- التحقيق في أسباب هجرة الكورد الفيليين إلى العراق في عهد ولاة بشتكوه

- التاريخ السياسي والاجتماعي لإيلام ولورستان في عهد محمد رحيم خان كورد

- صعود وهبوط النشاط الاقتصادي للمهاجرين الإيلاميين (الكورد الفيليين) في العراق

- الخلاف بين إيران والعثمانيين على أراضي صيفي وملخطاوي (سهل مهران)