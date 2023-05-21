استاذ لا يعرف الكلل

أردشير بشنك/ عادة ما يكون لقب "لا يعرف الكلل" في أي مجال ومهنة عنوانا خاصا ومكلفا لا يمكن منحه بسهولة لأي شخص، منذ حوالي عشرين عاما عندما رأيت لأول مرة الاخ( أكو جليليان) مع صديقي (بهزاد خالوندي) في اسلام آباد غرب (شاباد)، وحتى اليوم، بما أنني كنت أتابع أعماله من بعيد وعن كثب، يجب أن يطلق عليه بانه أحد أكثر الباحثين الذين لا يكلون ولا يملون وفي نفس الوقت الأكثر فاعلية والمهتمين في مجال الثقافة واللغة الكوردية، فهو على الرغم من جميع المصاعب والضغوط والعديد من المشاكل التي تحملها خلال هذه السنوات يواصل العمل بقوة على نفس المسار دون أدنى شك أو تردد.

وهو ايضا، مثله مثل معظم العظماء الآخرين، لم يُنظَر إليه ويُقدَّر بالقدر الذي يستحقه، لكنه وقع أيضا ضحية ضيق أفق البعض، وضحية القسوة والعديد من المصاعب.

للأسف، يجب القول أن العديد من المراكز الثقافية العاملة في طهران والمدن الكبرى الأخرى في البلاد لا تكاد تعرفه، ناهيك عن تقديره لعمله الرائع!

بالطبع، بصرف النظر عن مكانته العالية بين المتحمسين للثقافة والأكاديميين في كرمنشاه وإيلام ، كرمت عدة مراكز ثقافية مختلفة بشكل رئيسي في إقليم كوردستان العراق حتى الآن أكو جليليان ، وآخرها مؤسسة "إبراهيم أحمد" الثقافية القائمة في السليمانية، التي منتحه جائزة العام 2023 المسماة "جائزة بله" (خەڵاتی بلە) تقديراً لثلاثة عقود من الجهود الدؤوبة للباحث المتميز الأستاذ آكو جليليان في تأليف قاموس "كورديكا" في عدد من المجلدات.

يتضمن القاموس متعدد المجلدات "كورديكا" تحليل أصل الكلمة ومعانيها لما لا يقل عن 340.000 كلمة كوردية ، والذي يعد واحدا من أكبر القواميس الكوردية.

تركزت الجغرافيا التي ركز عليها الاستاذ جليليان بشكل أساسي على محافظات كرمانشاه (كرماشان) وإيلام ولورستان في إيران وديالى (خانقين) وكركوك وجنوب السليمانية في إقليم كوردستان العراق.

ولد عباس الملقب بـ"آكو جليليان" عام 1971 ويعيش في مدينة إسلام أباد الغرب في محافظة كرمانشاه.

أعماله الأخرى هي:

تاريكخانه (مدينة الظلام): الجزء الاول: كرمنشاه، تعريف جديد لتاريخ قديم، طهران:دار نشر داستان.

ڕه‌نگامه (منوع) (قصص)، طهران.

زه‌ڕینه و سیمینه(قوس قزح): (امثال شعبية كوردية)، طهران.

ف‍ره‍ن‍گ ب‍اش‍ور(قاموس الجنوب) (ک‍ُوردي - کو‍ُردي - ف‍ارس‍ي)، ط‍ه‍ران: پ‍رس‍م‍ان.

ئاگر مه‌لوچ (الشحرور) (كلمات ومصطلحات كوردية)، اسلام‌آباد غرب: من إصدارات المؤلف.