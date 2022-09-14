ابطال الكورد الفيلية في زورخانات إيران- 3

ا . د . قاسم المندلاوي/ تشتهر ايران بالزورخانات منذ قديم الزمان وبالمصارعين من الكورد والفرس ذوي المستويات العليا دوليا واولمبيا ولأهمية الزورخانة تم تأسيس اول اتحاد مستقل لها "الى جانب الاتحاد المركزي للمصارعة".

وهذا الاتحاد مسؤول عن جميع الأنشطة والفعاليات الزورخانة في عموم البلاد. اما بالنسبة لتاريخ "الزورخانة" في ايران يرجع الى عهد الدولة الصفوية، فمنذ ذلك الحين كان الاهتمام بشكل كبير لانشاء زورخانات تهدف الى خلق واعداد مصارعين متميزين الى جانب بناء الجسم واكتساب قوة عضلية و لياقة بدنية عالية، وكان عدد الزورخانات في عموم ايران انذاك ما يقارب " 999 " زورخانة، والى يومنا تحتفظ ايران بالزورخانة حيث توجد فيها اكثر من 400 زورخانة وفي طهران وحدها "27" زورخانة بعد ان كانت عددها زهاء " 42 " زورخانة في فترة الاربعينيات من القرن الماضي، و ما زالت تعمل بشكل جيد.

وكان هناك نقل مباشر من اذاعة طهران صباح كل يوم ومن داخل الزورخانة مصحوبة بالتواشيح و الادعية الدينية ، و في مدينة " مشهد المقدسة " عدد من الزورخانات واقدمها زورخانة " استان رضوي " واشهر ابطال زورخانات مشهد في فترة الاربعينات: المصارع الحاج " اكول كر " و المصارع " احمد بفا دار " و المصارع " يعقوب شور برزي " وغيرهم ، ويعتبر زورخانة " نيروشادي " في طهران اقدم زورخانة حيث يرجع تاريها لعام " 1305 م " و تقع في شارع " مولوي " وسط طهران ، ولا تزال تحتفظ على شهرتها و ابوابها مفتوحة يوميا للشباب والكبار يمارسون تمارينهم و العابهم مع ادوات تقليدية خاصة بالزورخانة ومع انغام ايقاع الطبل و التواشيح الدينية، و اشهر ابطال الزورخانة في طهران خلال الاربعينيات من القرن الماضي : المصارع الحاج " حسن رازار " و المصارع الحاج " محمد صادق بلو فروش " و المصارع الحاج " اسماعيل فورباني " و المصارع الحاج " مهدي كريمي " وغيرهم من الابطال المشهورين في عالم المصارعة.

وتشتهر مدن كوردستان " كرماشان وايلام وشارزور " بصناعة الابطال و هناك عدد من زورخانات في تلك المدن الكوردية تحافظ على نشاطها والى يومنا ، و تعد مدينة كرماشان ثاني مدينة بعد " طهران " للاهتمام بالزورخانة و صناعة الابطال وهناك ايضا عدد من الزورخانات في مدية ايلام و شارزور " كمراكز لصناعة ابطال المصارعة " من الكورد الذين يمثلون ايران في البطولات العالمية و الاولمبية ، و خلال الاربعينات و ما بعدها برز ابطال من الكورد الفيليين : المصارع " محمد حسين مهبي " وشقيقه المصارع " احمد حسين مهبي " و المصارع " اصغر كول شير " و المصارع " سختري " و المصارع " علي اغا جواد " و المصارع " غلام رضا رجب خان بن حاج قلي " من ابطال كرماشان الذي احرز ميدالية فضية في دورة هلسنكي عام 1952 و ميدالية ذهبية في دورة ملبورن عام 1956 ونال في دورة روما عام 1960 فضية وبسبب نضاله القومي و السياسي ضد نظام بهلوي الارهابي تم اغتياله من قبل مخابرات الشاه " سافاك " و الرباع كيانوش رستمي الذي احرز ميدالية ذهبية في رفع الاثقال وزن 85 كغم في اولمبياد ريودي جانيرو- برازيل عام 2016 محققا رقم عالمي 179 كغ خطف و 217 نتر و المجموع 396 كغم و هم جميعا من الكورد الفيلية ، والجدير بالذكر ان المصارع " سليماني " و المصارع " " توبجي " من المصارعين الابطال المشهورين وقد استطاعوا الفوز باغلب المنازلات الدولية على ابطال اوربا و روسيا و امريكا.

اما اشهر ابطال المصارعة في ايران بوزن " 90 كغم " فما فوق " البطل " سليماني " الذي فاز 6 مرات بلقب بطل ايران و المصارع " ميران " حقق 4 مرات لقب بطل ايران و المصارع " توبجي " الذي فاز مرتين بلقب بطل ايران و المصارع " مجيد انصاري " الذي فاز مرة واحدة بلقب بطل ايران علما ان لقب البطل في ايران لا يطلق الا على الذين اوزانهم من " 90 كغم فما فوق " و الجدير بالذكران البطل " ارش مرادني " وزن " 90 كغم فما فوق " هو من سكان " طهران " فاز بالمركز الاول بدورة طهران الاسيوية وجاء مواطنه " البطل " شاروق صديقي " من مدينة " مازندران " بالمركز الثاني .. كما جاء البطل " جواد استواري " من مدينة " كرماشان " بالمركز الثالث ، وفي بطولة العالم و التي اقيمت في مدينة " لوس انجلس " بامريكا عام 2017 فاز الرباع " علي هاشمي " من مدينة ايلام الفيلية بالمركز الاول " وسام ذهبي " في رفع الاثقال لوزن 105 كغم حيث رفع 183 كغم خطف و 221 كغم نتر و المجموع 404 كغم ، كذلك فوز المصارع الكوردي " هيوا " من شرق كوردستان في بطولة العالم التي اجريت في مدينة " بيرمنغام - بريطانيا " وكان يحمل علم " وحدات حماية الشعب - غرب كوردستان " وقد تبرع بكامل المبلغ الذي حصل عليه الى هيفا سور - الهلال الاحمر الكوردي . .