ابطال الكورد الفيلية في زورخانات العراق (2)

ا . د . قاسم المندلاوي/ الكورد الفيلية من الشرائح الاصيلة والنزيهة و الوطنية والمخلصة في العراق، قدموا خدمات جليلة ومتنوعة للبلاد وخاصة في التجارة والزراعة والصناعات اليدوية والخدمات العامة، وامتازوا أيضا في ميادين الرياضة وفي المقدمة المصارعة ايام تواجد وانتشار الزورخانات في بغداد والكاظمية وكربلاء والبصرة في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي وما بعدها حيث هيمن ابطال الكورد الفيلية على اغلب المصارعين المحليين وكان لهم دور كبير وبارز في المنازلات الدولية وفوزهم على ابطال ايران والهند وتركيا ومصر وغيرهم.

في هذا القسم من الدراسة نركز على ابرز ابطال الكورد الفيلية وغيرهم من ابطال العراق الذين تركوا بصمات مشرقة للرياضة في البلاد أيام انتشار الزورخانات في بغداد الجميلة ومدن عراقية اخرى، ونبدأ بالبطل المرحوم "الحاج حسن كورد والملقب بحسن بهلوان المولود في محلة، سراج الدين ببغداد عام 1865 كان من أبرز المصارعين دوليا، فقد ابتكر مسكة فنية سميت ب " الدراو الكوردي " وكانت من المسكات الصعبة في المصارعة آنذاك، واستطاع التغلب على العديد من ابطال المصارعة الإيرانيين أمثال المصارع "قاسم كرماشاني" من مدينة كرماشان الكوردية، وفاز على المصارع الهندي "حسن زوار مواليد 1913" نزح اجداده من منطقة " نكلاوور" بالهند و القريبة من العاصمة " دلهي " الى عكد الاكراد في منطقة باب الشيخ ببغداد، توفي المرحوم الحاج حسن كورد عام 1962 ودفن في مقابر الكورد الفيلية في النجف الاشرف.

المصارع البطل " خلاوي " و الملقب " خلاوي الكوردي " من مواليد 1919 في بغداد ، فقد تمكن الفوز على المصارع الهندي " حسن غلام وفاز ايضا على المصارع " جعفر علي".

المصارع البطل " مجيد كسل فيلي " استطاع التغلب على العديد من المصارعين العراقين و الاجانب الدولين امثال : المصارع الهندي " حسن غلام " وعلى عدد اخرين من مصارعين الهنود وتغلب على المصارع المصري " عثمان " في زورخانة " بني سعيد " ببغداد و تغلب على المصارع التركي " محمد " ... المصارع البطل " حميد عبد علي " الملقب " حميد ليوه " اي حميد المجنون برز في الثلاثينات من القرن العشرين وكان يمارس تدريباته في زورخانة محلة " بني سعيد " ببغداد ، استطاع التغلب على العديد من المصارعين امثال : المصارع الايراني " دشتي " والمصارع " آغا بلوري " وتغلب ايضا على المصارع " يعكوب النجيفي " في زورخانة " خرمشهر " والجدير بالذكر استطاع هذا البطل الذي عشق المصارعة ان يؤسس عددا من الزورخانات على حسابه الخاص ، منها زورخانة في " الكويت " و اخرى في " البصرة " واشرف على تدريب عدد من المصارعين الشباب وله الفضل الكبير في ترمبم وتهيئة نادي خاص للمصارعين قرب القوة الجوية ببغداد علما كان النادي يعود للمرحومين " اكرم فهمي و حفظي عزيز " وفي ايام الصيف الحر كان يقيم التدريب و النزال في " جفر الزورخانة " على شواطئ نهر دجلة - شارع النهر ببغداد.

وفي عام 1952 اعلن اعتزاله بعد ان امضى في لعبة المصارعة والمنازلات اكثر من 20 عاماً ومن المصارعين الفيليه البارعين والدوليين الاخرين المصارع البطل "مجيد خليل ليلو" الذي ولد في محلة " باب الشيخ "عام 1909 وكان من ابطال الفيلية البارزين في المسابقات الداخلية والخارجية.

ان جميع المصارعين الذين تم ذكرهم انفا كانوا من الكورد الفيلية ، ومن سكنة بغداد ، وكان لهم الدور الكبير والمشرق في رفع اسم العراق عاليا في المسابقات الدولية خلال فوزهم على ابطال مشهورين من الهند وايران وتركيا ومصر وغيرهم ، اما بالنسبة للمصارعين العراقين من غير الكورد : المصارع البطل المرحوم الحاج " عباس الديك 1902 - 1974 " استطاع هذا البطل الفوز على الكثير من المصارعين الاجانب، فقد فاز على المصارع الهندي " حسن غلام " وفي عام 1921 استطاع الفوزعلى المصارع الايراني " اغا صدري " في زورخانة " الجميكاه " في مدينة كربلاء المقدسة .. كما استطاع الفوز على المصارع الايراني الشهير " صادق بلاو فروش " و فاز ايضا على المصارع الالماني " الهير كرايمر " ومن ابطال المصارعة الاخرين و الذين اشتهرو ايضا .. المرحوم الحاج " محمد بن اسطه برسيم من مواليد 1854 في محلة الفضل - شارع غازي سابقا ببغداد وتوفي عام 1948 " فاز على العديد من المصارعين الايرانيين و الانكليز و الهنود منهم المصارع الهندي " اشرف " وغيرهم ... المصارع المرحوم الحاج " حسن نصيف الجميلي 1898 - 1983 " احد ابطال الزورخانة البغدادية ... و المصارع المرحوم الحاج " غني القره غولي 1898 - 1950 " و المصارع الحاج " غني صوان " والمصارع " جميل ابو نيكل " والمصارع " عباس الصندقجي " و المصارع " حسن الحداد " و المصارع " حساني " من مدينة الكاظمي المقدسة و المصارع الحاج " ظاهر مسعود " و المصارع " رضا عنجر" و المصارع " حسين القندرجي " و المصارع " توفيق الكركولي " و المصارع " حسن البصراوي " و المصارع " صبري الجنابي " ولا ننسى البطل " عويس الاعظمي " و الاسم الحقيقي لهذا البطل " جاسم محمد طه " وهو من محلة الشيوخ في الاعظمية حيث ولد هناك 1917 وقد اشرف على تدريبه كل من البطلين الحاج " عباس الديك " و الحاج " حسن كورد " في زورخانة الدهانة وقد تغلب على العديد من المصارعين وبعد اعتزاله افتتح له مكتبة رياضية مقابل مقهى " حجازي " يحتوي على صحف و مجلات وكتب رياضية وحتى صور ابطال العالم . كان ابطال المصارعة من الكورد والعرب و التركمان يتدربون في زورخانات بغداد وخاصة زورانة جامع المصلوب و زورخانة العوينة و زورخانة خان الدجاج فضلا عن زورخانات الكاظمية و الكربلاء و البصرة و غيرها ، وفي ايام فصل الصيف كانوا يتدربون على شواطئ نهر دجلة ببغداد و يتم التدريب على سماع المقام العراقي و قراءة الادعية الدينية و المدائح النبوية ، و باستخدام الطبلة وبعض الات وترية وكان الابطال يمارسون تمارين والعاب رياضية مختلفة بهدف تنمية القوة العضلية و بناء الجسم مع استعمال ادوات الزورخانة والاثقال وفنون الصراع فضلا عن منازلات فيما بينهم و كانت " لمدرسة المصارعة " وباشراف كل من الجاج عباس الديك و الحاج حسن كورد أثر فعال في نشر هذه اللعبة و تطورها بين الشباب في العراق

مع الاسف الشديد لم يتم تكريم ابطال الكورد الفيلية بما كانوا يستحقون من منزلة عالية من قبل الحكومات القومية و البعثية وخصوصا في زمن الطاغية صدام حسين بل العكس قامت تلك الحكومات بغدرهم واجتياح مساكنهم ومحلاتهم التجارية ومزارعهم واماكن عملهم والاستيلاء عليها ظلما وقامت ايضا بحملات التهجير و التسفير لعوائلهم وسجن وقتل شبابهم ومصادرة ممتلكاتهم ، فالكورد الفيلية ومع اخوانهم من المصارعين البغدادين وغيرهم رفعوا اسم العراق عاليا في المسابقات الدولية . .

يتبع .