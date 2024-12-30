صدور العدد الجديد من مجلة "فيلي" بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها

صدور العدد الجديد من مجلة "فيلي" بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها Faili Dec.2024.. #252
2024-12-30T18:50:04+00:00

شفق نيوز/ صدر العدد الجديد من مجلة "فيلي"، التي تحتفل بمرور 21 عامًا على تأسيسها، وتفرد المجلة هذا العدد للذكرى السنوية بتقديم مجموعة من الموضوعات والتقارير المميزة التي تعكس التطور الكبير الذي شهدته المجلة طوال هذه السنوات. يأتي العدد الخاص بمناسبة الذكرى بمحتوى غني يروي تاريخ المجلة ومسيرتها، ويشمل مقالات تحليلية وتغطيات حصرية عن الأحداث المهمة.كجزء من الاحتفالات بهذه الذكرى المميزة، يتضمن العدد ملحقًا خاصًا يتناول أبرز المحطات في تاريخ المجلة وأهم الأحداث التي رافقتها، مع شهادات من قرائها وكتابها الذين كانوا جزءًا من مسيرتها الطويلة.

لمطالعة المجلة اضغط هنـــــا

 

وايضاً من الرابط ادناه عبر PDF

1735583625810_faili-252-final.pdf download

صدور العدد الجديد من مجلة "فيلي" بمناسبة الذكرى الـ21 لتأسيسها

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