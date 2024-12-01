العـدد "مـئتـــان وواحد وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (251) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

القرارات المرتجلة.. وقود الأزمات في العراق: مقال افتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، يتحدث فيه عن القرارات التي تتخذ من قبل الحكومات العراقية وكيف انها لا تراعي العدالة وتغليب مصالح الشعب على المصالح السياسية مما يؤدي الى زيادة التوترات السياسية في البلد.

حيدر اباد قريه في قلب الجمال الطبيعي لايلام الفيلية: مقال يتحدث عن هذه المدينة الجميلة في ايلام، وكونها وجهة سياحية مميزة بجمال مزارعها ووفرة محاصيلها وتميز سكان القرى فيها.

اطفال العراق يواجهون انتهاكات خطيره ودعوات للالتزام بالاتفاقيات الدولية : المقال يتحدث عن المخاطر التي تواجه اطفال العراق في هذه البيئة التي ينتشر فيها السلاح ويضعف القانون، والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها صعوبة الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية المناسبة ، وضعف التشريعات التي تمنع استغلال الاطفال والعنف ضدهم داخل الأسرة وخارجها.

من دهوك لأهوار الناصرية فنان كركوكي يعشق تخليد الحضارة والطبيعة بمجسمات فنية: هذا التقرير يتحدث عن الفنان عادل حاجي بكر وهو من مواليد مدينه كركوك والذي ابدع بعمل المجسمات الصغيرة التي تحتاج الى دقة متناهية في العمل وتوظيف الهندسة والتصميم والقياسات لعمل لوحات جميلة تحاكي جزء من تاريخ وحضارة العراق وجمال طبيعة اقليم كردستان.

اليهودية والفارسية الاشد فتكاً.. قصة صائد الافاعي في مدينة الجبابرة التاريخية بالعراق: يتحدث هذا التقرير الخاص لمجلة فيلي عن الشاب الصياد احمد سلطان الذي يعيش في محافظة صلاح الدين في قرية المسحق التاريخية وهو متخصص بصيد اخطر الكائنات على وجه الارض وهي الافاعي السامة القاتلة.

التحرش الأكاديمي .. الجنس مقابل النجاح يحرج افراد المؤسسات العلمية في العراق امام المجتمع: هذا التقرير الخاص يتحدث عن الظاهرة التي بدأت في الانتشار بشكل ملحوظ وهي تحرش الأساتذة والمدرسين بطالباتهم في الحرم الجامعي والتي تشكل خطراً كبيراً على مسار العملية التعليمية في البلاد.

مهد الحضارة انموذجاً.. دراسة تتخذ من العراق منطلقا لحماية الاثار التاريخية ولو بالجيوش: يتحدث هذا التقرير عن الدراسة التي اجراها معهد "تريندز للبحوث والاستشارات" حيث القى الضوء على تحديات الحفاظ على التراث الثقافي في العراق والمقترحات اللازمة لحماية ارث العراق وسط حروبه بما في ذلك اللجوء الى نشر قوات حماية عسكرية.

"متاهة احتيالية".. مجلة فيلي تكشف عن ملفات شائكة تبتلع جيوب العراقيين: تقرير خاص يتحدث عما كشفه مصدر حكومي مطلع من ملف فساد مالي يتعلق بجباية اجر الاستهلاك الطاقة من الفنادق والمولات والمجمعات التجارية والترفيهية في العاصمة بغداد حيث يتم هدر مليارات الدنانير شهريا عبر "ثغرات اداريه".

نفط العراق بين خيارين تنين صيني في الساحة وطموح حكومي نحو الغرب: هذا التقرير يتناول رغبة الصين التي لم تعد خفية بالسيطرة على الحقول النفطية في العراق ومنافسة شركاتها في جولات التراخيص بين الحين والاخر في محاولة للحصول على امتيازات أكبر والاستفادة من انسحاب الشركات الغربية من بعض الحقول.

هذه الموضوعات وملفات اخرى تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول التراث والتاريخ العراقي.

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