العـدد "مـئتـــان وستــون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (260) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر آب / اغسطس2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: " لتتأخر الرواتب شهرين، ما الذي سيحصل؟! "

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي ، يتناول فيه موضوع أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان التي تحولت إلى حلم مؤجل وحق منقوص، حيث تغيب الإرادة السياسية الجادة التي تمزج بين الحلول الاقتصادية والسياسية والأمنية والاحترام المتبادل.

* هل الانفصال الأحادي هو الحل؟.. كوسوفو انموذجاً

مقال للكاتب بدر اسماعيل شيروكي يتناول موضوعا مهما وهو الانفصال من جانب واحد والذي يُعدّ من أكثر القضايا إثارةً للجدل في القانون الدولي، لما ينطوي عليه من تعارض مع مبدأ وحدة أراضي الدول من جهة، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة أخرى.

* مأساة الفيليين.. شرارة التمييز وموت الذاكرة

التطهير العرقي الذي تعرض له الكورد الفيليون في العراق واحداً من أبشع الجرائم ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر للمنطقة. هذه العملية الشنيعة التي امتدت عبر عقود من الزمن وبلغت ذروتها في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

* بحيرة سد الموصل تكشف عن مقبرة إيزيدية

أدى تراجع الإطلاقات المائية من تركيا إلى في مشهد غير مألوف، حيث انحسرت مياه بحيرة سد الموصل، شمالي العراق، لتكشف عن مقبرة تعود للطائفة الإيزيدية في تقرير خاص لمجلة فيلي ، بعضها ما زال يحتفظ بشواهد القبور ونقوشها المميزة رغم مرور أكثر من أربعة عقود على غمرها بالمياه.

*أزمة الأطباء والصيادلة .. دعوات لترك الكليات الطبية في ظل حاجة ماسة للرعاية الصحية

جدل واسع في العراق، بعد تصريحات نقيب الصيادلة، ونقيب الأطباء "وكذلك نقيب أطباء الأسنان" العراقيين، الذين دعوا طلاب الصف السادس العلمي، إلى العزوف عن الالتحاق بكليات الطب والصيدلة بعد التخرج.

* هل ينجح الرهان على الذكــــــاء الاصطناعي في التعليم؟

في ظل الثورة الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تمس مختلف جوانب الحياة، وعلى رأسها قطاع التعليم.

لمطالعة المجلة اضغط هنا

وايضاً من هنا عبر PDF