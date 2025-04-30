العـدد "مـئتـــان وستة وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (256) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر نيسان / أبريل 2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* إلغاء “ذكرى الإبادة الجماعية للفيليين”!

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير .. يتناول أهمية دعم قضية الكورد الفيليين وما يتطلبه من حضوراً فاعلاً من الأطراف السياسية والحكومية، التي وإن لم تولِ الموضوع الاهتمام الكافي في الماضي، لا تزال تملك القدرة على المشاركة الفاعلة في وضع حلول عملية.

*الكورد الفيليون .. والحاجة لمكتبة الكترونية خاصة

مقال مهم للصحفي ياسر عماد يشرح فيه أهمية تأسس مكتبة الكترونية تخص شريحة الكورد الفيليين تضم الكتب الخاصة والبحوث والدراسات والاصدارات المقروءة من جرائد ومجلات التي تُعنى بموروثهم الثقافي والاجتماعي وعاداتهم وتقاليدهم، وحياتهم السياسية والاجتماعية.

* مخاوف من قنبلة تهدد الزعامات قبيل الانتخابات

تقرير يتناول التحدي الأكبر لنجاح إجراء الانتخابات وهو "توقع حصول عزوف كبير خصوصاً إذا ما استمر التيار الصدري بالمقاطعة وإعلان بعض التربويين المقاطعة أيضاً في حال عدم تعديل سلم الرواتب، وربما تتوسع هذه المقاطعة لتشمل فئات الموظفين الآخرين أصحاب الرواتب الضعيفة".

* أرض العراق الملغومة تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم

هذا التقرير لمجلة فيلي يتحدث عن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة التي تمتد على مساحةٍ تقدر بـ 2,100 كيلو متر مربع في العراق، أي ما يعادل نحو 300,000 ملعب كرة قدم، وتشكل هذه المخاطر المميتة تهديدًا مستمرًا على حياة المدنيين وتحول دون عودة العوائل النازحة وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وتبطئ من جهود إعادة الإعمار".

* محاولات متكررة للاستيلاء على أراضي "الصحفيين" وحرمان السكان من المتنزهات

ينقل لنا هذا التقرير قيام المحتجون بقطع الشارع الرئيس وإضرام النيران في الإطارات، ويقول سكان المنطقة إن مستثمرا جاء ويريد الاستيلاء على الأرض بالقوة، في حين ان الأرض في الأساس مخصصة لإنشاء متنزه ومدرسة ومركز صحي، على حد وصفهم.

* حضارة وادي الرافدين في خطر.... الآثار العراقية قد تمحيها التغيرات المناخية

يؤكد مختصون حسب التقرير ، أن الحرارة الشديدة والرطوبة والرياح تؤثر على الآثار ومواقعها، ما يتطلب إيجاد حلول بغية الحفاظ على هذه الكنوز باعتبارها تمثل منجزاً إنسانياً إلى جانب كونها أرشيفاً لتاريخ وحضارة العراق عبر مراحل زمنية مختلفة.

هذه الموضوعات وملفات اخرى تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول التراث والتاريخ العراقي.

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