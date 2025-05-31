العـدد "مـئتـــان وسبعة وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (257) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر أيار / مايو 2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* كركوك تواجه مرآتها.. النفط والهوية والتاريخ على ورقة الاقتراع!

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في أواخر 2025 ، تعيش كركوك لحظة سياسية مألوفة، المدينة التي لطالما وُصفت بأنها مرآة التعقيد العراقي، تعود إلى الواجهة كمختبر صعب لتوازنات الهوية والسلطة والتمثيل، ففي محافظة تزدحم بثلاث قوميات رئيسية، الكورد، العرب، والتركمان، إلى جانب أقليات أخرى. لا يبدو أن شيئًا حُسم، رغم تعاقب الدورات الانتخابية والتسويات المؤقتة.

*من المسجد إلى البرلمان.. الإسلاميون في كوردستان على مفترق طرق

المقال يتناول قضية ما تعيشه الحركات الإسلامية في إقليم كوردستان حالة مفارقة بين مؤشرات التراجع وفرص التمدد. فعلى الرغم من أن المزاج المجتمعي الكوردي، جامع بين التدين وتطلع قومي حداثي، إلا أن

الدعم الشعبي للقوى الإسلامية ظل محدودًا نسبيًا.

* سيدة كوردية فيلية تحصد امتيازاً في "سر الحياة"

تقرير عن طفلة صغيرة لم تبلغ العاشرة من العمر حين هجمت الأجهزة القمعية للنظام السابق على منزل عائلتها واقتادت جدها وجدتها وثلاثة من أعمامها إلى مصير مجهول. واجهت الحياة بكفاح وإصرار وتحديات، ولم تستسلم لمختلف الظروف التي واجهتها لتحقيق هدفها.

* "ماكسويل" يفر من هور الحويزة.. الجفاف يهدد "رمز" التنوع الأحيائي في الأهوار العراقية

هذا التقرير لمجلة فيلي يتحدث عن الواقع البيئي في مناطق الأهوار ، ولا سيما في أهوار محافظة ميسان، حيث يشهد تدهوراً حاداً بسبب الجفاف المتفاقم وشح المياه، ما أدى إلى تراجع الحياة البرية والنباتية وتهديد العديد من الكائنات النادرة بالانقراض، في مقدمتها كلب الماء ناعم الفراء المعروف باسم "ماكسويل"، والذي يعد من الكائنات الرمزية لهور الحويزة.

* يواجه خطر الاندثار.. الشناشيل إرث ميساني يروي حكايات التنوع الديني والاجتماعي

ينقل لنا هذا التقرير صورة عن "الشناشيل" في محافظة ميسان التي تعد أحد أبرز ملامح الإرث العمراني والفولكلوري الذي يجسد ذاكرة مدينة العمارة، مركز المحافظة، وتنوعها الثقافي والديني، إذ تعود جذورها إلى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حين شُيّدت على يد بنّائين أتراك وسوريين جلبهم الجيش العثماني ، وواقعها المزري الان فما تبقى منها بات آيلاً للسقوط بسبب غياب الدعم الحكومي، رغم محاولات خجولة من الجهات المعنية للحفاظ عليها".

* سعيد أفندي.. يسعى لإحياء روح السينما العراقية وكعكة الرئيس تُغري معجبيها

في أول مشاركة للعراق في مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا لعام 2025، وهو النسخة الثامنة والسبعون للمدة من 13 إلى 24 أيار 2025 نُفض الغبار عن شريط سينمائي عراقي قديم هو "سعيد أفندي" للمخرج كاميران حسني انتج عام 1955، وحصول فيلم عراقي على جائزة اختيار الجمهور ضمن قسم (جوائز أسبوع المخرجين)، وهو فيلم «كعكة الرئيس» للمخرج حسن هادي، والذي حصل ايضا على جائزة الكاميرا الذهبية.

* سوق الاستربادي في الكاظمية.. شاهد تاريخي متهالك

بجوار مرقد الإمامين الكاظميين، شمالي العاصمة بغداد، تظهر ملامح شناشيل متهالكة، فيما يمتد سوق مسقف اسمه "الاستربادي" ويعرف شعبياً بسوق "السربادي"، الذي يعد من أقدم أسواق مدينة الكاظمية، ويعود تاسيسه أواخر القرن التاسع عشر.

لمطالعة المجلة اضغط هنا

وايضاً من هنا عبر PDF