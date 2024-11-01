العـدد "مـئتـــان وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (250) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

في العدد الجديد تضمنت المجلة مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

الأحزاب السياسية وأزمة ما بعد الانتخابات: مقال تحليلي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، عن الوضع السياسي في كوردستان بعد الانتخابات الأخيرة والصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة.

حدائق سرجنار: تقرير عن الحدائق الخضراء في سرجنار بالسليمانية التي تجذب آلاف السائحين وتدعم الاقتصاد بملايين الدنانير.

الجفاف يهدد ثاني أكبر بحيرة في العراق: استعراض لمخاطر الجفاف الذي يهدد الموارد المائية في العراق.

دورة البرلمان السادسة في إقليم كوردستان: تساؤلات حول مهام البرلمان المقبلة، وتشكيل الحكومة والتنسيق مع بغداد حول قضايا مهمة كالموازنة والنفط.

مرض صامت سريع الانتشار في العراق: تقرير عن مرض جديد ينتشر بسرعة في العراق وتأثيره الصحي والاجتماعي.

هذه الموضوعات وملفات اخرى تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول التراث والتاريخ العراقي.

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