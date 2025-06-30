العـدد "مـئتـــان وثمانية وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (258) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر حزيران / يونيو 2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

*الغاز والرواتب يعكران صفو العلاقة بين بغداد واربيل قبيل الانتخابات

جهدا مستمرا منذ عامين لتسوية نزاع قائم بشأن ادارة موارد النفط والغاز، انهار خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبعد أن أعلنت حكومة الاقليم انها توصلت الى ابرام عقود جديدة مع شركات دولية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، رفضت بغداد هذه الاتفاقات، وردت بقطع التحويلات المالية الى الإقليم

* حكاية محمد حسن برزو .. حين اختلطت دفاتر الشورجة بخرائط الثورة الكوردية

من أزقة حي الصدرية إلى جبال بنجوين، خطّ الراحل محمد حسن برزو مسيرة حافلة امتدت نصف قرن، جسّد خلالها تلاحم الكورد الفيليين مع قضايا شعبهم الكوردي، وترك بصمة خاصة في الذاكرة القومية والوطنية.

* لا تسقط بالتقادم.. سبايكر ذاكرة دم ارتبطت بقصور الطغيان!

قبل 11 عاما، حدثت واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ العراق الحديث، حين أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدام جماعي لحوالي 2000 طالب في القوة الجوية داخل القاعدة العسكرية المعروفة بـ"سبايكر" في محافظة صلاح الدين، بعد سقوط مدينة الموصل، وتقدّمه السريع نحو تكريت، فالجريمة لم تكن مجرد عملية قتل جماعي، بل كانت مجزرة ممنهجة استهدفت الشباب والهوية والانتماء الوطني.

* ديون أميركا تبلغ 36 تريليون دولار .. والحرب في العراق من أبرز الأسباب

تتجه ديون الولايات المتحدة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت 36 تريليون دولار، وهو رقم مرشح للاستمرار بالتصاعد، إذ تنفق الحكومة الأميركية ما يزيد عن إيراداتها السنوية بنحو تريليوني دولار.

* العراقيون وصراع إيران وإسرائيل.. آراء الشباب تنقسم بين اهتمام ولا مبالاة

لأول مرة ومنذ سنوات لم تبث الشاشات الكبيرة في كوفيات ومقاهي العاصمة بغداد، مباريات تستقطب الشباب، فالعديد منها كانت تنقل صورة الكرة وهي تطير من مرمى إلى آخر، لكنها أصبحت خلال الأيام الماضية تبث تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وإيران.

* الذكاء الاصطناعي والدراما العراقية.. صراع بين تطور التقنية السريع وبطء الواقع

دخلت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية في العديد من دول العالم ومنها الدول المجاورة، حيث استفادت هذه الدول من هذه التقنية خاصة في صناعة الدراما وافلام السينما، وتغيرت من خلال تلك الأشكال النمطية للأعمال الفنية على مستوى الانتاج والاخراج.

* سيرة الفن التشكيلي الكوردي

ذات يوم، في حمّام شعبي في السليمانية، انحنى رسامون أمام جدران رطبة، يرسمون أولى لوحات الفن الحديث في كوردستان. لم تكن تلك البداية معلنة، لكنها ستصبح شرارة.

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