العـدد "مـئتـــان وثلاثة وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (253) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر كانون الثاني / يناير 2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

نيجيرفان بارزاني في قلب مشهد تسوية تاريخية بين أنقرة والكورد: يتحدث هذا التقرير عن المفاوضات التي تجريها تركيا مع حزب العمال الكردستاني ووصفها بانه تحول "تكتوني" وسلط الضوء على اعادة تنظيم الاتفاقات بين الاحزاب الكردية في اقليم كردستان وحلفائها خصوصا من جانب حزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي يقوم بوساطة بين انقرة وحزب العمال الكردستاني.

قانون إعادة العقارات .. الأمل باسترداد حقوق الجميع من قرارات البعث:

يتحدث هذا المقال عن القانون المقر مؤخرا والمتعلق بإعادة العقارات المصادرة من قبل النظام السابق من فئات متعددة من المجتمع العراقي، حيث تأمل الشرائح المتضررة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بشمولهم بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.

متحف هن الحياة.. واحة الإبداع النسوي تنبض في قلب العراق: يتابع هذا التقرير الخاص بمجلة فيلي المعرض المقام في مدينة بابل التاريخية، هذا المشروع الفريد الذي يركز على إبراز دور المرأة في بناء الإنسان والمجتمع، ودور النساء العراقيات المؤثر في الحضارة والتاريخ.

تحذير مبكر من العراق إلى العالم.. هناك تهديد للبشرية:

يتناول هذا التقرير الامريكي موضوع تغير المناخ وتهديداته الخطيرة على البيئة والزراعة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق معتبرا ان هذا هو تحذير مبكر من اثار تغير المناخ على مستوى العالم.

الودائع في المنازل وليست في المصارف وغياب الإجراءات لتعديل الكفّة:

يتحدث هذا المقال الخاص لمجلة فيلي عن تحذيرات متخصصين وسياسيين من ان تواصل عزوف العراقيين عن ايداع اموالهم في المصارف المحلية يتسبب في الاسهام بإعاقة النمو الاقتصادي للبلد ويوقعه في ازمات متلاحقة.

هذه الموضوعات وملفات اخرى تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول التراث والتاريخ العراقي.

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