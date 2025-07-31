العـدد "مـئتـــان وتسعة وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (259) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر تموز / يوليو2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* بين العواصم الأربع نيجيرفان بارزاني.. عرّاب الحلول حين تُغلق الأبواب

في لحظات الانسداد السياسي، حيث تتقاطع الأزمات الإقليمية مع تعقيدات الداخل، يبرز نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، كأحد الأصوات القليلة الحاضرة في غرف القرار. وعلى مدى أكثر من عقدين، راكم حضوره بهدوء، من خلال محادثات خلف الأبواب المغلقة، ولقاءات معقدة لم يكن يُتوقع لها أن تنجح، لكنها غالبًا ما أثمرت تسويات حساسة.

* من السويداء إلى كركوك.. الدروز والكاكائية طائفتان تُوحّدهما الأسرار والمزارات والشوارب

رغم اختلاف الجغرافيا بين العراق وسوريا، يلتقي الكاكائية في كركوك وخانقين، مع الدروز في جبل العرب، على طقوس وتقاليد تتجاوز المظهر، لتتحول إلى رموز روحية وهوية مقدسة.

* عرض لـثلاث عشرة مرة متُ فيها.. مجموعة قصصية بنكهة فيلية

مقال يستعرض اصدار كتاب "ثلاث عشرة مرة مت فيها"، وهو مجموعة قصصية للكتابة الفيلية افين اسكندر. وضمت المجموعة ثلاث عشرة قصة مع مدخل وتمهيد، أرادت الكاتبة من خلالهما إيصال فكرة حول النصوص القصصية الواردة بهذا الكتاب الذي هو من وحي الخيال لا الواقع كما ذكرت المؤلفة في التمهيد.

*أزمة السكن في العراق.. 3 ملايين وحدة ناقصة و65% من المشاريع متعثرة

تقرير يتحدث عن تفاقم ما يواجه العراق في الفجوة السكنية نتيجة زيادة النفوس، وتوسع النزوح من الريف إلى المدن، بالإضافة إلى بطء تنفيذ المشاريع الإسكانية، رغم تأكيد الحكومة على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى لتأمين حياة كريمة وسكن مناسب لجميع العراقيين.

* مأساة كورنيش الكوت: فاجعة الإهمال وصرخة السلامة الضائعة

تُعد إجراءات الصحة والسلامة المهنية، لاسيما تلك المتعلقة بالوقاية من الحرائق ومكافحتها، حجر الزاوية في حماية الأرواح والممتلكات، بخاصة في الأماكن العامة والتجارية. والحادث المأساوي الذي وقع في مركز التسوق بمحافظة واسط يؤكد بشكل صارخ أهمية الالتزام الصارم بهذه الإجراءات.

* اللطم.. تجسيد واقعي للحزن يمتد لمئات السنين

كفوف تضرب الصدور حتى تحمّر، وسط صراخ وعويل بصوت مرتفع، هكذا يشكلن النسوة من مختلف الأعمار، حلقة متشحة بالسواد، وهن ينعين فقديهن، في طقس "اللطم" الذي يشكل الجزء الأهم من الموروث الشعبي بمجالس العزاء "الفواتح"، وسرعان ما اقترن بطقوس شهر محرم، وأنعكس بكل جوانبه ليحي ذكرى واقعة الطف.

* سراديب بغداد.. طراز معماري يخبئ أسرار الماضي وانعكاسا مندثرا لوجه المدينة

هل توجد مدينة قديمة مدفونة تحت مدينة بغداد الحالية؟، سؤال طُرح مؤخراً بعدما انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر وجود سراديب عميقة تحت الأرض تم اكتشافها خلال العمليات الأخيرة لتأهيل شارع الرشيد وسط العاصمة، حيث فسّر البعض تلك السراديب على أنها تدل على وجود مدينة أخرى مدفونة تحت الأرض.

* الزواج المختلط في العراق: تداعيات اجتماعية واقتصادية وتأثير المتغيرات الإقليمية

تقرير مثير للاهتمام يتناول موضوع ملف زواج العراقيين من أجانب، وبخاصة من الجنسيات المجاورة مثل السوريين والإيرانيين (وكذلك تركيا)، حيث غدا خاضعا لاعتبارات السياسة والتغيرات في المنطقة، برغم كونه ظاهرة تأثرت بعوامل تاريخية، و اجتماعية، واقتصادية.

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