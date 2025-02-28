العـدد "مـئتـــان واربعة وخمسون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (254) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر شباط/ فبراير2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

*رابطة دولية تقرع ناقوس الخطر.. عطل التعليم في كردستان سلبية وكثيرة

يتحدث هذا التقرير عن مشكلة تزايد العطل في العام الدراسي في كوردستان وتأثير هذه الظاهرة على المسيرة التعليمية للطلبة.

*أسطوانات "چقماقچي" أرث فني يروي تاريخ الموسيقى في العراق

التقرير يتحدث عن الحاج فتحي "چقماقچي" ، الذي امتهن في بداياته صيانة الأسلحة العثمانية القديمة في مدينة الموصل شمال العراق، قبل أن يتحول إلى واحد من أبرز الأسماء في مجال تسجيل وإنتاج الاسطوانات الصوتية في العراق.

*ندرة ببغداد ووفرة في كوردستان.. تماثيل النساء العراقيات تترنح بين تخليد وتقصير

هذا التقرير لمجلة فيلي يتحدث عن النصب والتماثيل التذكارية التي تمثل رموزا لتخليد للمناضلين والمبدعين إلا إنها تتراوح بين إهمال وتقصير في استذكار الشخصيات المعاصرة من النساء المبدعات والمناضلات بينما نجد واهتماما أكبر وأوسع بنصب وتماثيل النساء المناضلات في إقليم كردستان

*العراق في خطر.. هل تجاوز سرّ الحياة الخطوط الحمراء؟

يتحدث عن هذا التقرير المهم عن دخول الوضع المائي في العراق إلى مرحلة الإجهاد المائي والتي تمثل خطوطا حمراء حيث تشير الأرقام الأولية للخزين المائي إلى مستوى خطير كونه لا يتناسب مع كمية الاستهلاكات المختلفة للمياه في البلاد حسب خبراء في الشأن المائي.

* دياكو إيلامي.. حين يتواءم الشعرُ والشاعر

هذه المقالة تتحدث عن سيرة حياة الشاعر الكوردي الفيلي عباس هوشمند الملقب فنيا دياكو إيلامي وهو شاعر ومحترف في فن إلقاء الشعر من مدينة إيلام، وهو معروف بقراءة وإلقاء قصائد الشعراء الكورد وقدم خدمات كبيرة للغة والأدب الكوردي وفتح أفاق جديدة أمام هواة الثقافة الكوردية.

* رغم الاحتياطي الكبير.. العراق يستورد الغاز بمليارات الدولارات

تقرير خاص بمجلة فيلي يتحدث عن المفارقة الاقتصادية الخطيرة بسبب سوء إدارة الموارد الطبيعية إذ يحتل العراق المرتبة الثانية عشر عالميا في احتياطي الغاز حيث يفترض أن يكون العراق مكتفيا بل ومصدرا للغاز الطبيعي لكنه يستورد من إيران ب 3 مليار دولار سنويا ويحرق كميات هائلة منه يوميا بحسب المختصين.

هذه الموضوعات وملفات اخرى تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى تقارير خاصة حول التراث والتاريخ العراقي.

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