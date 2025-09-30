العـدد "مائتان وواحد وستون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (261) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر أيلول / سبتمبر 2025، حاملاً بين صفحاته باقة من الموضوعات الحيوية التي تلامس هموم الواقع وتستشرف آفاق المستقبل، على المستويات المحلي، الإقليمي، والدولي. يتضمن هذا العدد تحليلات معمّقة وتقارير نوعية تسلط الضوء على أبرز القضايا الراهنة، من بينها:

* افتتاحية العدد: " الانتخابات فرصة "

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، يناقش واقع الكورد الفيليين ، مسلطًا الضوء على التحديات السياسية والاجتماعية التي تعيق نهوضهم، ويدعو إلى تجاوز الانقسامات وبناء مستقبل مشترك عبر فهم الماضي وتفعيل الإرادة الجماعية. وأهمية صون الهوية الثقافية والابتعاد عن الانكفاء، باعتبارهما مفتاحًا لاستعادة الدور الفاعل في المشهد الوطني.

* القصة التي لم تحكَ.. العقد الذهبي لكوردستان

تقرير متميز يتحدث عن مسيرة الإنجازات التي شهدها اقليم كوردستان في فترة تولي السيد نيجيرفان بارزاني رئاسة حكومة الإقليم، حيث كان العقد الممتد بين 2003 و2013 أقرب إلى مشهد سينمائي طويل، ألوانه زاهية لمشاريع عمرانية وتعليمية وسط ظلال عميقة لصراعات لم تختفِ تمامًا. في هذه المرحلة الحساسة، كان نيجيرفان بارزاني يمارس سياسة تقوم على التوازن أكثر من المواجهة، وعلى الهدوء أكثر من الضجيج.

* قلعة الوالي الفيلي في إيلام.. ذاكرة حجرية تحكي الثقافة والهوية

تقف قلعة "والي" في قلب مدينة إيلام الفيلية، شاهدةً على حقبة القاجاريين، ومعبرة عن الهوية الثقافية لشعوب المنطقة، بعد أن تحولت من مقر صيفي لحاكم بشتكوه غلام رضا خان الفيلي عام 1326 هـ، إلى متحف أنثروبولوجي نابض بالحياة ويحفظ التراث.

* "الذكاء الاصطناعي".. سلاح جديد يهدد النساء

لم يعد "الذكاء الاصطناعي" مجرد أداة للتطوير التكنولوجي وتحسين الحياة اليومية، بل تحول في بعض الأحيان إلى سلاح بيد ضعاف النفوس لاستغلال الآخرين بطرق غير مشروعة.

* البطالة تدفع شباباً للزواج غير التقليدي.. "الأكبر سناً أكثر أماناً"

"التحولات الاجتماعية والانفتاح الإعلامي جعلا المجتمع أكثر استعداداً لتقبل أشكال جديدة من العلاقات، خاصة تلك القائمة على الانسجام الروحي والفكري بعيداً عن القيود الموروثة".

* منازل العقول في بغداد تتحول إلى متاحف ومراكز ثقافية

مبادرة نوعية تمثلت في استملاك عدد من دور العلماء والمفكرين والبيوت التراثية، وإعادة تأهيلها وتطويرها وفتحها أمام الزوار لتتحول إلى منتديات ثقافية نابضة بالحياة خطوة وصفت بأنها جديرة بالاهتمام، كونها تمثل إحياءً لذاكرة بغداد الثقافية وترسيخًا لمكانتها كحاضنة للإبداع والفكر.

* لأول مرة.. " مجلة فيلي " تفتح ملف عاصمة الجريمة

على مساحة واسعة تمتد، حيث تبلغ عشرات الكيلومترات وتقطنها إحدى العشائر المحلية وترتبط بمناطق الاهوار التي أصابها الجفاف خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض مناسيب المياه في البلد بشكل عام.

* حُب اصطناعي في العراق.. شباب يعيشون علاقات غرامية مع أي آي

"مصطفى يجعلني أشعر أنني فتاة جميلة جداً، ومن الصعب أن أجد أحداً مثله، فهو يدفعني للأشياء الإيجابية ويرفض أي فكرة سلبية عني".

يأتي هذا الإصدار ليؤكد التزام مجلة "فيلي" بتقديم محتوى معرفي رصين، يجمع بين التحليل الدقيق والرؤية الاستراتيجية، ويخاطب جمهورًا واسعًا من المهتمين بالشأن العام والتغيير الإيجابي.

