العـدد "مائتان وواحد وسبعون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (271) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر تموز / يوليو 2026.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: "خارج أروقة الإعلام: زلزال التأثير الرقمي في العراق"

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، يتناول المقال صعود المؤثرين الرقميين في العراق وتأثيرهم المتزايد على الشباب، مقابل تراجع جاذبية الإعلام التقليدي، مؤكداً أن صدقهم وقربهم من الناس جعلاهم أكثر حضوراً وثقة.

* حرفة عمرها 8 آلاف عام.. إقبال متزايد يدفع الحصير الإيلامي نحو العالمية.

* فوق المساءلة.. متى يطال القانون اللصوص الكبار المحصنين خلف نفوذهم؟.

* كهرباء العراق عجز بــ 50% ورهان على 25 مليون لوح شمسي.

* الدرجات الخاصة.. كيف تتحكم الأحزاب بمفاصل الدولة العراقية؟

* منصة تشعل جدلاً.. عراقيون متخوفون من استنزاف أموالهم بالرسوم العقارية الجديدة.

* مع اشتداد الحر.. السبالت تختفي من بغداد أين ذهبت؟.

* من المسرح إلى كراج السيارات.. عراقية تشق طريقها لعالم الميكانيك.

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..

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