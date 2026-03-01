العـدد "مائتان وستة وستون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (266) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر شباط / فبراير 2026.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: "تجميد الإنصاف" في الملف الفيلي

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، يتناول المقال حالة القلق المزمن واللايقين التي يعيشها الفيليون في العراق نتيجة الأزمات السياسية وغياب القرارات المنصفة، وما يسببه ذلك من شلل اجتماعي ونفسي. ويدعو في ختامه إلى ميثاق حوار داخلي يعيد بناء الثقة ويحوّل القلق إلى قوة تنظيمية تعيد للمجتمع حضوره وديناميكيته.

* ادريس ملا مصطفى بارزاني.. سيرة رجل عاش على حافة زمنين

* في ممرات بايريشرهوف.. نيجيرفان بارزاني يفرض معادلة جديدة وواشنطن تلتقط الإشارة

* قضية الكورد الفيليين ليست للمتاجرة

* شجرة مباركة وجذور مشاكسة.. حكاية السدر في شوارع بغداد ..

* الإسكندرية المنسية.. تقرير أميركي عن أكبر مدن الشرق التاريخية في العراق

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..

