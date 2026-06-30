العـدد "مائتان وسبعون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (270) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر حزيران / يونيو 2026.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: "صحوة الشارع ومأزق الإنكار السياسي"

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، حيث يؤكد فيه أن أزمة العراق الحقيقية هي فقدان الثقة والعدالة وهيمنة المصالح السياسية، وأن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالمسؤولية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية.

* قراءة بريطانية في صعوبات التمثيل السياسي للكورد الفيليين ودور الكتل الكبيرة

* "بحيرة الألوان المتحوّلة".. عدسة "فيلي" ترصد مشهداً نادراً من كوردستان

* خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها

* 110 أعوام على سايكس-بيكو : جراح التقسيم، وتحولات الحاضر، وأفق الحلم الكوردي

* مرجعية النجف.. تاريخ من كبح الدماء ورفض جرّ العراق للصراعات المنطقة

* دينيز أونداف.. رقصة كوردية على أكبر مسارح العالم

* التسوّق الإلكتروني يصبح فخّاً للعراقيين وشركات التوصيل بين نار البائع والزبون

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..

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