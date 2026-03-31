العـدد "مائتان وسبعة وستون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (267) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر آذار / مارس 2026.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: "الوطن البيت أم الوطن الثكنة؟"

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، يكشف المقال كيف تحوّل العراق من وطنٍ يُفترض أن يكون بيتًا آمنًا إلى ساحة نفوذ تتصارع عليها القوى الإقليمية والدولية، فيما يدفع المواطن ثمن حروب لا تخصه. ويؤكد أن الخلاص لن يتحقق إلا عندما تستعيد الجغرافيا معناها كأرض للحياة، لا كـ"ثكنة" تُدار فيها صراعات الآخرين.

* الكورد الفيليون.. جرح مضمخ بالدم ينتظر العدالة الناجزة بعد 46 عاماً

* العراق خارج القائمة.. تقرير يكشف عن أكثر الدول تضرراً من الحرب

* ماذا كشفت الحرب الإقليمية عن القدرات العسكرية العراقية؟

* التراث الموسيقي العراقي بين إرث العمالقة ومحاولات الاسترداد الخجولة

* خور عبد الله .. ممر مائي تغرقه الخرائط وتخنقه الحسابات المسبقة

* أربيل.. حلبات الحُجّل هواية فولكلورية موسمية تُحلّق بأسعار الطيور الفائزة

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..

