العـدد "مائتان وخمسة وستون" من مجلة فيلي

* افتتاحية العدد: " العراق .. هواجس اقتصادية "

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، المقال يؤكد أن العراق يقف أمام لحظة حاسمة تتطلب إصلاحاً مؤسسياً حقيقياً يعيد الثقة ويعالج أزمات الفساد والبطالة وتراجع الخدمات. ويشدّد على أن الاستقرار لن يتحقق إلا بالعدالة والمساءلة وإشراك المواطنين في القرار لضمان مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً.

* نيجيرفان بارزاني لاعب إقليمي ودبلوماسي هادئ

يبرز دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، كلاعب إقليمي بنّاء يمكن أن تساعد دبلوماسيته الهادئة في الحد من التوترات وتشجيع الحوار واحتواء آثار الاضرابات في شمال شرق سوريا، بما يعزز دور الإقليم كمرساة للطاقة الأميركية في سوريا بعد الحرب، هذا ما خلصت إليه مجلة "ناشيونال انترست" الأميركية.

* حماسة الجنوب الكوردي وامتداد العشيرة.. ما تحتاج معرفته عن ملِكشاهي

برزت مدينة ملكشاهي في محافظة إيلام التي تسكنها أغلبية كوردية فيلية، كإحدى أكثر مناطق الاحتجاجات عنفاً، وسط روايات متضاربة عن طبيعة ما حدث وحصيلة الضحايا بين مصادر رسمية وتقارير أخرى تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين.

* الهدم أسرع من البناء.. عرف سياسي يرسّخ مزاج الحكومات الجديدة

في كل مرة تتبدل فيها الحكومات في العراق، تُسحب "الخريطة" التي عملت عليها الحكومة السابقة من يد الدولة نفسها، حيث قرارات تُعتمد اليوم، تُصبح غداً محلّ شطب أو تجميد أو مراجعة شاملة، لا لأنها ثبتت مخالفتها للقانون بالضرورة، بل لأن "المزاج" السياسي تغيّر، ولأن الاسم على باب رئاسة الوزراء تغيّر معه.

* تحولات بنية القيم في العراق.. من تضامن السبعينات إلى اغتراب الحاضر

يمكن إرجاع التغيرات التي طرأت على الأواصر الاجتماعية في العراق من قوة السبعينات إلى التفكك الحالي، إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أهمها، الأزمات السياسية والعسكرية المتعاقبة، فالعراق خاض حروبا طويلة لم تقتصر آثارها على الجانب المادي أو البشري المباشر، بل أدت إلى، تغليب الولاء الضيق، و دفع الانخراط في صراعات أيديولوجية أو طائفية أو قومية، إلى تقديم الولاءات الفرعية (الطائفة، العشيرة، الحزب) على الهوية الوطنية الجامعة.

* الشباب العراقي يعيد اكتشاف البنفسج.. لماذا أصبحت الأغنية السبعينية ترند؟

لم يتردّد خالد مصطفى، وهو منشئ محتوى على تطبيق "تيكتوك"، في تجربة دمج مقطع من أغنية عراقية تراثية بأحد مقاطعه المصوّرة، لينبهر كما يقول بالنتيجة على الرغم من بساطتها.

* من صراع البداوة والمدنية إلى صراع الفضاء الرقمي

ربما كان الأشخاص قبل 50 أو 100 عام أكثر التزاما بالأخلاق؛ فيما يعتقد كثيرون ان المجتمع في انحدار أخلاقي بسبب ميل وسائل الإعلام إلى التركيز على الأحداث السلبية، كما أن الأخبار السلبية أكثر عرضة للانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي..

* المخدرات تتمدد في العراق والشباب يدفعون الثمن

مرّ عام على قرار إغلاق محال بيع المشروبات الكحولية في عدد من المحافظات العراقية، ليعود الجدل إلى الواجهة بشأن آثار هذا الإجراء، مع تصاعد تساؤلات حقوقية واجتماعية حول ما إذا أسهم القرار في الحد من الظواهر السلبية أم أدى إلى نتائج عكسية، أبرزها تنامي تجارة وتعاطي المخدرات.

* صدمة اقتصادية.. قصة الضرائب وتأثيراتها على العراقيين

أعادت قرارات الضرائب والرسوم الجمركية التي جرى تطبيقها مؤخرا في العراق فتح ملف الإصلاح المالي والاقتصادي على نطاق واسع، وسط جدل شعبي وتجاري متصاعد بين من يراها ضرورة لا مفر منها لسد العجز المالي، ومن يحذر من آثارها التضخمية وانعكاساتها المباشرة على معيشة المواطنين واستقرار السوق.

