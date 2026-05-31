العـدد "مائتان وتسعة وستون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (269) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر آيار / مايس 2026.

العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: " لنضبط توقيت ساعاتنا لغد آخر"

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، ينسج هذا المقال صورةً مؤثرةً للإنسان العراقي وهو يواجه عواصف الخوف والخراب، لكنه يظل ممسكًا بخيط الأمل الأخير. وبين ضجيج الأزمات وثقل الأيام، يضيء النص قيمة الإيمان بالحياة، ويجعل من الصبر والتضامن والتمسك بالمستقبل فعلًا من أفعال المقاومة. إنه مقال يحتفي بروح الإنسان التي لا تنكسر، ويؤكد أن الأوطان تُبنى حين يبقى الأمل حيًّا في القلوب.

* معادلة الحكم بإقليم كوردستان.. من التصادم المسلح إلى الحرب الباردة

* أنا وأنت.. ومعركة المكانة الفيلية

* ليلى قاسم عروس خانقين وسوسنة الجبل التي هزمت المشنقة

* ازدواج السلطة يضع العراق في دوامة الحرب وتصفية الحسابات

* الحرب الإقليمية تطوّق المدن المقدسة وتُحاصر زوارها في العراق

* حلم المونديال يصطدم بعقبة الفيزا.. الجماهير العراقية تخشى الغياب عن دعم الأسود

*سارة.. والقلب الذي يصارع سيستم الأزمات في العراق

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..

