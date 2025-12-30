العـدد "مائتان واربعة وستون" من مجلة فيلي

شفق نيوز/ صدر عن مؤسسة شفق للثقافة والاعلام العدد (264) الجديد من مجلة "فيلي" لشهر كانون الاول / ديسمبر 2025. العدد الجديد تضمن مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي تغطي قضايا مهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي. من أبرز المواضيع:

* افتتاحية العدد: " العام الجديد ومهام بلا نهاية"

المقال الافتتاحي لرئيس التحرير علي حسين فيلي، ويتحدث عن لحظة تقييم نهاية العام، وعن استمرار العمل الإعلامي رغم التعب، مع التأكيد على أن النجاح يقوم على الهوية والثقة والاستراتيجية الواضحة. كما يبرز دور القيم الأساسية وفهم الناس في بناء مؤسسة إعلامية مستقلة، متطورة، ومستدامة.

* العالم في 2025 .. عام الصفقات الشاقة واختبار الردع

لم يكن عام 2025 مجرد دورة زمنية عادية في التقويم السياسي العالمي، بل كان العام الذي أُُعلن فيه بدء عصر "الواقعية الخشنة". تقرير ملخص لأحداث العالم السياسية المهمة.

* 15 عاماًً على قرار الجينوسايد.. الكورد الفيليون يطالبون بتنفيذ القانون

بمناسبة مرور خمسة عشر عاماًً على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي اعتبر قضية تهجير وإبادة الكورد الفيليين عام 1980 جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس، تجددت الدعوات المطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة وإزالة الآثار السلبية كافة التي لحقت بالكورد الفيليين.

* "القبج" طائر الكورد القومي مهدد بالانقراض

تقرير يتحدث عن طائر "القبج" المعروف في مناطق إقليم كردستان وطبيعة تعرضه إلى تهديد الانقراض حيث يواجه هذا الخطر لأسباب عديدة، لعل أبرزها "الصيد الجائر".

* نزع السلاح.. "محور المقاومة" أمام لحظة "كسر عظم"

بين ضغوط دولية متصاعدة ودعوات متكررة لحصر السلاح بيد الدولة، يتجدد الجدل في الشرق الأوسط حول مستقبل الفصائل المسلحة، في العراق ولبنان وغزة واليمن، لاسيما وأن هذه المطالبات تأتي في ظل الحرب المفتوحة في غزة والتوتر في البحر الأحمر والضغوط الأميركية على بغداد وبيروت، مقابل تمسك فصائل "محور المقاومة" بسلاحها بوصفه ضمانة وجودية.

* "لحم البط والعنّّبات ال 12 " عادات "مستوردة من الانترنت" باحتفالات رأس السنة

مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية، ثمة عادات وتقاليد في المجتمع العراقي تتزامن مع تلك الأعياد، حيث يرتبط بعضها بسلوكيات قديمة تحمل تبريرات مختلفة، تجعل الكثيرين يتمسكون بها ولا يفرطون بها باعتبارها في نظرهم تدل على الأمن والخير والاستقرار.

* صحة العراقيين في خطر.. تحذيرات من تداعيات الأزمة البيئية

تشهد المدن العراقية، وعلى رأسها العاصمة بغداد، تصاعداًً ملحوظاًً في التدهور البيئي، حيث تتفاقم أزمة التلوث الهوائي وتراجع المساحات الخضراء، في ظل تغير المناخ وزيادة النشاط العمراني غير المخطط.

* "سوق العاملات الأفريقيات" ظاهرة ترف وتفاخر طبقي

يتحدث المقال عن ظاهرة غريبة عن المجتمع العراقي حيث بات مرافقة العاملة الأفريقية بملامحها المميزة، للعائلة العراقية في الأسواق أو الأماكن العامة مشهداًً مألوفاًً كونه علامة ثراء وترف في المجتمع.

* طوفان سكاني .. يصطدم بعجز الخدمات والعمل والسكن

مع الإعلان الرسمي عن نتائج التعداد السكاني في العراق، يزداد القلق بشأن قدرة البلاد على مواجهة النمو الديموغرافي السريع، خاصة مع اقتراب عدد السكان من عتبة ال 50 مليون نسمة، وهو رقم يمثل ضغطا مباشرا على الاقتصاد والخدمات وفرص العمل والسكن.

وعدد آخر من المقالات المتميزة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..

لمطالعة المجلة بصيغة PDF