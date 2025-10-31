العـدد مائتان واثنان وستون من مجلة فيلي

شفق نيوز- بغداد

صدر العدد الجديد (262) من مجلة فيلي الشهرية الصادرة عن مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكورد الفيليين، لشهر تشرين الأول أكتوبر 2025، حاملاً ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية متنوّعة ركزت على التحولات الانتخابية في العراق، ودور الكورد الفيليين في المشهد العام، إلى جانب قضايا ثقافية وتكنولوجية معاصرة.

كلمة رئيس التحرير مقعد الكوتا الوحيد والأماني الكثيرة

افتتاحية العدد لرئيس التحرير علي حسين فيلي، سلطت الضوء على التحديات التي تواجه تمثيل الكورد الفيليين في البرلمان، معتبرة أن المقعد الواحد لا يكفي لصون العدالة والتمثيل الحقيقي، ودعت إلى إصلاحات شاملة تضمن الكفاءة والعدالة في الحياة السياسية.

الانتخابات العراقية طقس سياسي أم تغيير حقيقي؟

مقال موسع يتناول جدلية الانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، متسائلًا إن كانت الانتخابات قادرة على إحداث التغيير المنشود، أم أنها أصبحت مجرد طقس متكرر لتجديد شرعية الطبقة السياسية

العشيرة تفرض كلمتها وتصوّت قبل الناخب

تقرير يرصد تصاعد نفوذ العشائر في تحديد اتجاهات التصويت ودور المال السياسي في الحملات، مع تحذيرات من تحوّل الولاء العشائري إلى عامل يُضعف الدولة المدنية

جدل حول مستقبل الكوتا النسائية

ملف خاص تناول مشاركة النساء في الانتخابات، مشيراً إلى أن الكوتا النسائية فقدت مضمونها الداعم، إذ باتت أداة لضمان الحضور الشكلي للنساء ضمن عباءات حزبية، مع مقابلات لمرشحات ومحللات سياسيات

من السوق إلى البرلمان

تحقيق بعنوان تجار ورجال أعمال يخوضون غمار الانتخابات العراقية، رصد دخول نحو 100 رجل أعمال إلى سباق الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول علاقة المال بالسلطة واحتمالات تكوين كتلة نيابية تجارية في البرلمان المقبل

بالإضافة إلى تقارير ومقالات أخرى.

يُذكر أن مجلة فيلي، التي تجاوزت عامها العشرين، تواصل ترسيخ حضورها كمنبر فريد للأقليات بصورة عامة، وللكورد الفيليين بشكل خاص، وكمجلة تحليلية ترصد التحولات العراقية من منظور مهني وثقافي شامل.

لمطالعة المجلة اضغط هنا

وايضاً من هنا عبر PDF