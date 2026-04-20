93 توقيعاً نيابياً لإلغاء قرار حجب البطاقة التموينية (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

شرع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بجمع 93 توقيعاً نيابياً لإلغاء قرار حجب البطاقة التموينية عن المنتسبين والموظفين "المشمولين"، وذلك تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الجلسات المقبلة.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثائق رسمية موقعة من عدد من النواب، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، أظهرت تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مقترح إلغاء القرار على جدول الأعمال والتصويت عليه.

وأشار النواب إلى أن قرار حجب البطاقة التموينية يمس شريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هذا النظام بوصفه أحد أبرز أدوات الدعم الحكومي.

كما شددوا على أهمية إعادة تقييم آليات الاستحقاق بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، من دون الإضرار بالفئات الهشة.

وكانت وزارة التجارة قد أوضحت، في 7 نيسان الماضي، أن البطاقة التموينية تُحجب عن كل من يتقاضى راتباً يبلغ مليوناً ونصف المليون دينار فأكثر، ويشمل القرار الأسرة كاملة إذا كان المعيل أو الزوج أو الزوجة من أصحاب هذا الراتب، أو الفرد نفسه إذا كان المستفيد فرداً.