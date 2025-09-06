911 يهرع لإنقاذ رجل "نائم" في النجف

شفق نيوز– النجف

تلقت القوات الأمنية في النجف، يوم السبت، بلاغاً عن وفاة رجل داخل منزله، لتكتشف عند وصولها أن الرجل كان نائماً بعمق ولم يمت فعلياً.

وعن تفاصيل الحادثة، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الأجهزة الأمنية تلقت البلاغ عبر رقم الطوارئ الموحد (911) حول وفاة أحد المواطنين في حي التحدي بناحية الحيدرية شمال مدينة النجف.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين لها أن الرجل كان نائماً بعمق ولم يغب عن الحياة كما ورد في البلاغ.

يُشار إلى أن خط الطوارئ (911) جرى توحيده بموجب قرار من مجلس الأمن الوطني، بعد أن كان هناك 26 رقماً للطوارئ في عموم العراق، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، بينها الحوادث المرورية والحرائق والجرائم، إضافة إلى تلقي الشكاوى والمعلومات الأمنية.