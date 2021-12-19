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9 موظفين من صحة نينوى في قبضة النزاهة بشبهات فساد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T12:06:33+0000
9 موظفين من صحة نينوى في قبضة النزاهة بشبهات فساد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بارتفاع عدد الموظفين الذين اعتقلتهم هيئة النزاهة من دائرة الصحة بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الموقوفين على ذمة التحقيق وصل حتى اليوم، الى 9 موظفين بعد ان كان 4"، موضحا أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية صدور اوامر قبض بحق موظفي شعبة الحسابات لتوزيعهم الرواتب المدخرة وفيها نقص مالي".

وتابع، "بعد ان وصلت الشكاوى الى النزاهة، صدرت الاوامر بحقهم"، موضحاً أن "التحقيق معهم جاري لمعرفة سبب استقطاعهم لمبالغ مالية من الرواتب".

وافاد مصدر أمني مسؤول الأربعاء (15 / 12 / 2021) بأن قوة من النزاهة اعتقلت اربعة موظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية وجود نقص في المستحقات المدخرة التي وزعتها الدائرة مؤخراً.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن الشعبة لم تسلم المستحقات كاملةً، وان هناك نقصاً في حسابات المستلمين، مبينا أن هؤلاء الموظفين قد تم توقيفهم للتحقيق معهم ومعرفة اسباب هذا النقص.

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال جرت داخل الدائرة".

هذا وقد اصدر القضاء في وقت سابق امر استقدام بحق مدير صحة نينوى د فلاح الطائي للتحقيق معه في ذات القضية التي تم توقيف موظفي الحسابات على اثرهاً.

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