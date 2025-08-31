9 مستشفيات حكومية "متلكئة ومتوقفة" في العراق

شفق نيوز- بغداد كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن وجود 9 مستشفيات حكومية "متلكئة ومتوقفة" في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (45) المكلفة بمعالجة مشكلات المستشفيات المتوقفة والمتلكئة.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض الإجراءات السابقة المتخذة بشأن عدد من المشاريع الصحية الحيوية، ومتابعة تنفيذها، ومنها: مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم في الشعلة/ بغداد (المرحلة الثانية)، مستشفى الهارثة في البصرة بسعة 100 سرير، مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر/ بغداد، مستشفى الولادة في محافظة نينوى بسعة 200 سرير، ومستشفيا بغداد والديوانية بسعة 400 سرير، المنفذة من قبل إحدى الشركات الأسترالية.

كما ناقشت اللجنة ملف المستشفيات التعليمية الثلاث في بغداد ونينوى وكربلاء بسعة 600 سرير، والتي انتقلت مسؤولية تنفيذها من وزارة الصحة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جهود اللجنة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصحية المتوقفة والمتلكئة، وتجاوز التحديات الإدارية والفنية التي تعيق تشغيلها، مبينا أن وكيلي وزارتي التخطيط والصحة، وعدد من المديرين العامين في وزارات الإسكان والصحة والتخطيط حضروا الاجتماع.