9 إصابات وأضرار مادية جسيمة.. إخماد حريق الشركة الوطنية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر بمديرية الدفاع المدني في نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة تسعة عناصر من المديرية بحالات اختناق خلال مشاركتهم في إخماد حريق هائل اندلع بمبنى الشركة الوطنية للتقسيط في حي التأميم شرقي مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأشار المصدر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "نقل المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة"، مبيناً أن "حالتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة الطبية".

وأكد أن "رجال الإطفاء الآخرين واصلوا جهودهم في السيطرة على الحريق وتحييد ألسنة اللهب ومنعها من الوصول إلى المحال التجارية والمنازل المجاورة، بمشاركة 17 عجلة إطفاء، وبعد جهود استمرت أكثر من خمس ساعات تم إخماده الحريق".

وعن أسباب الحريق، أوضح المصدر أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق قد يكون ناجماً عن تماس كهربائي، إلا أن القرار النهائي بيد الأدلة الجنائية بعد استكمال الفحوصات".

وأكد أن "الحريق تسبب بخسائر مادية كبيرة تمثلت بتلف أدوات كهربائية ومنزلية كانت مخزونة داخل المستودع".