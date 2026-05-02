86 ألف دولار مزيف.. إحباط عملية احتيال جنوبي العراق

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، جنوبي العراق، مساء اليوم السبت، إلقاء القبض على شخص يقوم بالترويج وبيع العملة الأجنبية المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضبط بحوزته مبلغ مالي مزيف يتجاوز 86 ألف دولار أميركي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على شخص يقوم بالترويج وبيع العملة الأجنبية المزيفة".

وبحسب البيان، فقد "جاءت العملية بعد توفر معلومات دقيقة من مصادر موثوقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الدولار الأميركي المزيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التعامل مع المعلومات ميدانياً، حيث جرى التواصل معه والاتفاق على شراء مبلغ من العملة التي يعرضها مقابل مبلغ مالي بالدينار العراقي، وتم تحديد موعد ومكان التسليم في مركز محافظة الديوانية".

وأضاف البيان: "وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي المديرية ونصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء عملية التسليم".

ووفقاً للبيان، فقد "ضُبط بحوزة المتهم مبلغ مالي مزيف قدره (86100) دولار أميركي، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".