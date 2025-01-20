80 طالباً في الصف الواحد ودوام ثلاثي.. مدارس العراق "فوضى واكتظاظ"

شفق نيوز/ يسعى العراق إلى تقليص الفجوة الحاصلة في ملف الأبنية المدرسية من خلال إطلاق مشاريع عديدة لإنشاء مباني مدرسية في عموم البلاد، فيما تؤكد وزارة التربية أن "ملف الأبنية المدرسية على رأس أولوياتها، وهي ماضية بتقليل حدة الضغط بنقص المدارس والاكتظاظ في داخل الصفوف".

ويقول المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية تركز بشكل أساسي على ملف الأبنية المدرسية، واعتبرت العام الماضي هو عام الأبنية المدرسية، ومع التوسع السكاني هناك حاجة أكبر في هذا الجانب".

وعن أعمال الوزارة للتخلص من المدارس الكرفانية وترميم المدارس المتهالكة، يشير السيد إلى أن "هناك نحو ألف مدرسة كرفانية، ووضعت الوزارة أولوية توزيع المدارس الجديدة بالقرب منها لتكون بديلة عنها، ومن المتوقع التخلص تماماً من هذه الحالة خلال العامين المقبلين".

ويضيف، "أما ملف ترميم المدارس، فقد تم ترميم أكثر من ألفي مدرسة، كما هناك حملات منها حملة (مدرستي أجمل) لترميم المدارس، وهناك تقدم كبير في هذا الجانب".

ويحتاج العراق إلى إنشاء 8 إلى 10 آلاف مدرسة لسد العجز الحاصل في الأبنية المدرسية التي بسببها لجأت بعض المدارس إلى تطبيق الدوام المزدوج وحتى الثلاثي، "فيما يضم الصف الواحد أحياناً ثمانون طالباً"، بحسب عضو لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، جواد الغزالي.

ويؤكد الغزالي لوكالة شفق نيوز، أن "المؤسسة التربوية مهمة، لذلك جميع دول العالم تعطيها الأولوية في التخصيصات المالية، لكن في العراق يلاحظ هناك قلة في التخصيصات المالية للقطاع التربوي لبناء المدارس في عموم البلاد، ما يتطلب التفات الحكومة العراقية لوزارة التربية التي لم تحصل على مخصصاتها المالية إلا بحدود 10% ما تسبب بإعاقة عملها".

ويوضح النائب عن محافظة النجف، أن "المدارس في العراق متهالكة، وتعد محافظة النجف من أكثر المحافظات التي تعاني من نقص الأبنية المدرسية"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة في ظل التعداد السكاني الأخير الذي كشف عن ارتفاع في نفوس العراق".

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن الحاجة للأبنية المدرسية لم تعد كما كانت قبل سنتين، بعد إنجاز أعداد كبيرة من المدارس ودخولها الخدمة، فيما ستساهم نتائج التعداد السكاني بتوجيه مسارات المشاريع التنموية بما يتعلق ببناء المدارس للحد من ظاهرة الاختناقات في الأبنية المدرسية.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "النتائج التفصيلية والأساسية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي جرى نهاية عام 2024 لم يتم التوصل إليها لحد الآن، وسيتم الإعلان عن النتائج التفصيلية للتعداد عبر مؤتمر في 24 شباط المقبل في بغداد، والذي سيتضمن نتائج قطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات والسكن وغير ذلك".

ويوضح الهنداوي لوكالة شفق نيوز، "وبناءً على ما سيتم التوصل إليه من معطيات وبيانات تتعلق بقطاع التربية والتعليم، فهذه ستكون مهمة للخطط وبتوجيه مسارات المشاريع التنموية الخاصة بقطاع التربية والتعليم بما يتعلق ببناء المدارس".

ويؤكد، أن "العراق يشهد عملاً كبيراً لإنشاء المباني المدرسية في كل المحافظات وفقاً للحاجة، وتم إنجاز الكثير من المدارس سواء في ضوء الاتفاق الإطاري العراقي الصيني، أو ما يتعلق ببرنامج تنمية الأقاليم، أو البرنامج الاستثماري لوزارة التربية، أو حتى ضمن مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة، وصندوق إعمار ذي قار وغيرها من الصناديق، منها صندوق المناطق الأشد فقراً".

ويشير إلى أن "فجوة الحاجة إلى المدارس تقلصت كثيراً، فلم تعد الحاجة كما كانت قبل سنتين، وذلك بعد إنجاز الكثير من المباني المدرسية وإدخالها إلى الخدمة، والتي أسهمت في تقليص الفجوة، والعمل مستمر لإنشاء المزيد من المدارس لفك الاختناقات والقضاء على الدوام المزدوج والمدارس الكرفانية وغيرها من المظاهر التي كانت تشوب قطاع التربية في عموم العراق".

وهذا ما يؤكد عليه أيضاً المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، بقوله إن "ملف الأبنية المدرسية واحد من أهم أولويات البرنامج الحكومي وهناك اهتمام استثنائي من رئيس مجلس الوزراء به، ويمكن القول إن العام الماضي والحالي شهد إنجاز عدد كبير من الأبنية المدرسية".

ويوضح مجيد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع ألف مدرسة تم إنجاز 970 مدرسة منه، والمتبقي 30 مدرسة فقط، وهذه ستكتمل في منتصف شهر شباط المقبل، لذلك تم إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، وبانتظار توجيه اللجنة العليا لبناء المدارس التي ستقرر موعد انطلاق المرحلة الثانية والمناطق المستهدفة وأعداد الأبنية المطلوب إنشاءها".

ويضيف، "كما هناك مشاريع تنمية الأقاليم، حيث لدى كل محافظة خطة سنوية لإنشاء أبنية مدرسية في كل الوحدات الإدارية لكل المحافظات، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع وزارة التربية رقم واحد الذي كان متلكئاً منذ عام 2010، لكن كان هناك دور كبير للأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحريك هذا الملف وحل ما يقارب من 7 إلى 9 مشكلات كانت تواجهه بين فنية وقانونية ومالية، وتم إنجاز أكثر من 400 مدرسة منه لغاية الآن".

ويتابع، "كما هناك مشروع (إيدوبا) الذي وجه به رئيس الوزراء عبر صندوق العراق للتنمية، وهذا المشروع سيكون على مراحل، وأن وزارة التربية في طور استلام المواقع من قبل مديريات تربية المحافظات لغرض المباشرة بالمرحلة الأولى من هذا المشروع".

ويبين، أن "مشروع الأبنية المدرسية النموذجي هو المشروع الأول في العراق الذي يُنجز قبل توقيتاته الزمنية المحددة، والذي كان بإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية".

ويلفت مجيد في ختام حديثه إلى أن "العراق بحاجة من 8 إلى 10 آلاف مدرسة حسب وزارة التخطيط، ومشروع الأبنية المدرسية النموذجية ساهم في الحد بشكل كبير من الدوام الثلاثي والمزدوج والمدارس الكرفانية، وكل ما سبق يأتي في سبيل الحد من ظاهرة الاختناقات في الأبنية المدرسية".