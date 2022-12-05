8 هزات أرضية تضرب العراق خلال شهر

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، بأن ثمان هزات أرضية ضربت العراق خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المحافظات الأشد تأثراً بالهزات.

وقالت مديرة قسم الرصد الزلزالي، سميرة رضا خلف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 17 هزة ارضية، ثمان منها داخل العراق، وثمان أخرى في إيران، وهزة أرضية في تركيا بالقرب من الحدود العراقية التركية".

وبينت ان "قوى الأحداث الزلزالية تراوحت بين 2.9 الى 3 درجات على مقياس ريختر، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين 5 الى 19 كم تحت سطح الارض".

واشارت الى ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح داخل في قضاءي خانقين ومندلي في محافظة ديالى، وقضاء دربندخان في محافظة السليمانية، وناحية الرشاد في محافظة كركوك، اما بقية النشاط فتركز داخل ايران تحديدًا محافظات كرمنشاه، وايلام، ولورستان وغيرها حيث بلغ عددها ثمان هزة أرضية".

وبينت خلف انه "تم تسجيل هزة ارضية واحدة داخل تركيا بالقرب من الحدود العراقية التركية".

وتابعت ان "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

واكدت خلف انه "لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية او مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي".