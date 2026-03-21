8 ملايين متر مكعب من السيول تنعش الفرات في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مركز أعالي الفرات في جامعة الأنبار، يوم السبت، تدفق أكثر من 8 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار إلى نهر الفرات خلال اليومين الماضيين.

وذكر المركز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الكميات جاءت نتيجة موجة الهطولات المطرية الأخيرة التي شهدتها محافظة الأنبار، ما أسهم في زيادة إيرادات النهر".

وأشار إلى أن "الأرقام المعلنة تمثل أحدث إحصائية لعمليات رصد الأمطار والسيول في المحافظة، ضمن المتابعة المستمرة للتغيرات الهيدرولوجية في المنطقة".

وتشير توقعات الطقس في العراق، إلى تأثر مدن البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ربيعية الطابع، تستمر على مدار الأسبوع على الأقل.

وفي ظل حالة عدم الاستقرار الجوية، شددت هيئة الأنواء الجوية، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، خاصة في المناطق ذات البنى التحتية المحدودة.