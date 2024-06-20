8 مدن عراقية الأعلى بمعدل درجات الحرارة على مستوى العالم

شفق نيوز/ سجلت 8 مدن عراقية، اليوم الخميس، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

واحتلت مدينة العمارة في العراق المرتبة الأولى في أعلى معدل بدرجات الحرارة على مستوى العالم بأسره.

و تذيلت مدينة الكوت جنوبي العراق جدول الترتيب بين المدن الـ15 الأعلى بدرجات الحرارة في العالم.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدول المحطة أدناه: