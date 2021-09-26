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8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-26T07:23:29+0000
8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاحد، بسقوط ثمانية ضحايا ومصابين بحادث مروري على طريق بغداد-كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ستة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروري على (طريق الموت) طريق بغداد-كركوك، قرب ناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة".

واضاف أن "جثث الضحايا تم إخلاؤها الى دائرة الطب العدلي فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الخالص لتلقي العلاج".

ويطلق على طريق بغداد-كركوك (طريق الموت) لكثرة حوادثه المميتة بسبب الإهمال العمراني وتضرر الطريق بالاضافة الى إهمال قواعد السلامة المرورية من قبل سائقي المركبات.

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