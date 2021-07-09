8 إجراءات سريعة لإستيعاب الانفجار الوبائي في محافظة عراقية

شفق نيوز / اتخذت دائرة صحة النجف، يوم الجمعة، جملة من الإجراءات السريعة لاستيعاب الزيادة الكبيرة الحاصلة في إصابات فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الدائرة، رضوان الكندي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً طارئاً عقد برئاسته وضم معاون المدير العام ومدراء اقسام الفنيه والتفتيش والتخطيط ومدراء مستشفيات الحكيم والصدر".

وأضاف الكندي، أن "الاجتماع كُرس لمناقشة الزيادات الكبيرة في الإصابات والاجراءات الواجب القيام بها لاستيعاب الحالات المرضية، وتم اتخاذ قرارات عدة منها تحويل مستشفى الحكيم العام لاستقبال مرضى كورونا فقط، وإيقاف العمل بها اعتبارا من يوم غد السبت، ليبدأ استقبالها مرضى كورونا".

ولفت إلى أن "من البين القرارات الأخرى تفعيل ردهات العزل في المستشفيات وتهيئة مستشفى الحكيم للحالات الحرجة والشديدة فقط واعتماد آلية الاحالات الصحيحه اليها وبعد الاتصال المسبق لغرض توفير الاسرة للمرضى".

وشدد الكندي، على ضرورة "متابعة وتجهيز كميات كافية من الأوكسجين ومتابعة ذلك أولا بأول، فضلاً عن متابعة المولدات وإدامتها بشكل دوري ومستمر"، حاثاً في الوقت نفسه، المنتسبين على "التلقيح واتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين غير الملقحين، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل تنسيب ونقل الكوادر استنادا لتوجيهات الادارة العامه وبدون تأخير للظرف الطارئ".

وطالب الندي، بـ"إرسال موقف عاجل بأنواع وأعداد أجهزة التنفس المساعده من فنتيلتير و(سي باب) و(باي باب) مع ذكر اسم الشركه المصنعه لها"، مؤكداً أهمية العمل على "استقبال الحالات الشديده والتي تحتاج للدخول للمستشفى وتشجيع العمل ببروتوكولات العلاج المنزلي للحالات البسيطه والمتوسطة لتقليل الزخم على المستشفى".

وكان مدير عام صحة النجف، الدكتور رضوان الكندي، قد أفاد قبل يومين بأن مستشفيات المحافظة لم تعد تتسع لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة أمس الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية منذ ظهور الجائحة بـ9189 حالة، و31 حالة وفاة، وتعافي 5139 حالة، فيما بلغ إجمالي من تلقوا اللقاح مليوناً و1180 مواطن.