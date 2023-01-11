75 ألف دينار تضع موظفاً في جوازات النجف خلف القضبان

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأربعاء، حكما بالحبس لسنتين، ضد موظف في مديرية جوازات المحافظة، وذلك بسبب تعاطي رشوة قيمتها 75 ألف دينار.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف حكمت على المتهم أيضاً بدفع غرامة 10 ملايين دينار عراقي، وذلك بعد إدانته بتسلم رشوة قدرها 75 ألف دينار عراقي، من أحد المواطنين مقابل تسليمه جوازه".

وأضاف المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".