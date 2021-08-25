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73 حالة وفاة وأكثر من 7 الآف إصابة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-25T13:19:48+0000
73 حالة وفاة وأكثر من 7 الآف إصابة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، تسجيل 73  حالة وفاة وأكثر من 7 الآف إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي، وورد إلى لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 7787 إصابة جديدة بكورونا، مشيرة إلى  تماثل 7961 حالة جديدة للشفاء من كورونا.

وأشارت الصحة إلى تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بكورونا، لافتة في ذات الوقت إلى تلقي 144670 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه جدولاً يظهر تفاصيل الموقف الوبائي اليومي حول جائحة كورونا وفق ماورد من وزارة الصحة العراقية. 

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