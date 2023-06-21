70 برلمانياً عراقياً يؤدون مناسك الحج بموافقات خاصة

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأربعاء، عن عدد أعضاء مجلس النواب العراقي الذين توجهوا إلى العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين توجهوا إلى السعودية بعد إقرار قانون الموازنة بلغ أكثر من 70 نائباً.

وبين المصدر، أن هؤلاء النواب توجهوا لأداء مناسك الحج وفق المقاعد المخصصة للمسؤولين في الحكومة، وليس لها علاقة بالمقاعد المخصصة للمواطنين في هيئة الحج والعمرة.

وأعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية أن 33702 حاجاً وفدوا إلى الديار المقدسة، منهم 24089 في مكة المكرمة و 9613 بالمدينة المنورة يفوجون تباعا إلى بيت الله الحرام.