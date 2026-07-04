7 محافظات تعطّل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع خامنئي في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي، يوم الأربعاء المقبل، استعدادا للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في النجف وكربلاء.

وقررت محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء، فضلاً عن محافظات النجف وبابل وذي قار والبصرة.

كما أعلنت محافظة واسط أيضاً تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، فيما تم تعطيل الدوام في ميسان لفسح المجال للموظفين للمشاركة بالتشييع فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وبدأت في العاصمة طهران، أمس الجمعة، مراسم تشييع رسمية لخامنئي، الذي قُتل في 28 شباط/ فبراير الماضي، على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.

وفي العراق، أعلنت اللجنة العليا المعنية بتنظيم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أن مراسم التشييع في البلاد ستقتصر على محافظتي النجف وكربلاء، مع توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة قد تبلغ الملايين.

ومن المقرر أن ينقل جثمان علي خامنئي من مدينة قم الإيرانية إلى مطار النجف الدولي يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يُنقل إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع، وعقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة إلى مطار النجف وينقل إلى مدينة مشهد الإيرانية ليدفن في حرم الإمام الرضا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مدير قسم الشعائر والزيارات المليونية في ديوان محافظة النجف، حيدر كبون، في تصريح لوكالة شفق نيوز، عن تسجيل أكثر من 60 موكباً للمشاركة بالمراسم.