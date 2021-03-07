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7 فرق إطفاء تتمكن من إخماد حريق بمجمع تجاري جنوب غربي بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T07:06:26+0000
7 فرق إطفاء تتمكن من إخماد حريق بمجمع تجاري جنوب غربي بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع داخل مجمع تجاري جنوب غربي بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن 7 فرق إطفاء بإسناد فرق إنقاذ فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع الى مديرية الدفاع المدني، تمكنت من إخماد حريق اندلع داخل مجمع رزان التجارية المكون من ثلاثة طوابق متخذة لخزن وبيع العطور والملابس في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي.

وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني أخلت العاملين داخل المجمع ثم طوقت النيران لمنع امتداد ألسنتها إلى الأبنية المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر للسيطرة على النيران من الداخل حتى تمكنت من إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.

وتابع البيان؛ أنه على إثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

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