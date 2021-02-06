7 سنوات أمام البشرية للحصانة ضد فيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية الأميركية، يوم السبت، أن "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا قد لا تتحقق إلا بعد سبع سنوات على أقل تقدير، مؤكدة أن الإسراع بمنح اللقاح سيسهم بدوره في تحصين البشرية من هذا الوباء.

وذكرت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه وفقاً لوتيرة التطعيم الحالية، فإن العالم سيكون بحاجة إلى 7 سنوات لتحقيق المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع، والتي تتطلب وفقاً لخبراء الأوبئة تطعيم 70% إلى 85% من السكان.

وأشارت الوكالة إلى أن الوقت اللازم لتحقيق مناعة القطيع والعودة إلى الحياة الطبيعية سيكون أقل، كلما زادت نسبة التطعيم ضد الفيروس، مبينة أنه تم تقديم 119 مليون جرعة لقاح حتى الآن في دول العالم.

وأكدت الوكالة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستوفر الحماية اللازمة في غضون أسابيع قليلة من الحصول عليها، لكنها حذرت من أنه إذا تم تطعيم عدد قليل من الناس في المجتمع، فيمكن للفيروس أن يستمر في الانتشار دون رادع.

وأشارت إلى أنه بحصول المزيد من الناس على اللقاح، ستبدأ المجتمعات في بناء دفاع جماعي ضد الفيروس يمكن أن يوقف انتشاره، ويُعرف هذا المفهوم باسم مناعة القطيع.

وتابعت بأن المجتمع العلمي لديه تعاريف متضاربة حول موعد تحقيق مناعة القطيع، حيث يرى البعض أنها يمكن أن تحدث قبل أن يتم تطعيم 75% من الأشخاص بشكل كامل.